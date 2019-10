FÁBIO REIS ARTICULA EMENDA PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO AMOR

16/10/19 - 14:59:01

O deputado federal Fábio Reis (MDB), coordenador da bancada sergipana, passou a manhã desta quarta-feira (16) em contato com os demais parlamentares para pleitear R$ 30 milhões em emendas de bancada, que serão utilizados na construção do Hospital do Amor em Lagarto, Sergipe.

O diretor geral do Hospital, Dr. Henrique Prata, acompanhou o deputado nas visitas aos gabinetes. Fábio Reis articula a obra desde a tarde de ontem (15), após a reunião da bancada.

O centro é referência no atendimento a pessoas com câncer.

