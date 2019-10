FAPITEC LANÇA EDITAIS DE APOIO À INICIAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA EM SERGIPE

16/10/19 - 06:40:18

Serão oferecidas 100 bolsas que incentivam estudantes à pós-graduação e ao empreendedorismo

Para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante a participação em projetos de pesquisa ou de inovação tecnológica, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), lança o edital do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) e do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Áreas Estratégicas (PBITI).

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) vai oferecer setenta bolsas destinadas ao apoio no desenvolvimento de pesquisas para a iniciação científica. Já o Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (PBITI) disponibilizará trinta bolsas de iniciação nestas áreas. Ambos os editais exigem que as propostas demonstrem potencial de aplicabilidade de resultados no apoio a solução e ao conhecimento de problemas associados à temática escolhida, que pode abranger áreas como tecnologia social, internet das coisas, inteligência artificial, tecnologia da informação, dentre outras.

De acordo com a coordenadora Executiva de Apoio e Desenvolvimento de Programas (Proaf/Fapitec), Flávia Angélica Santos, a inserção de alunos de graduação no desenvolvimento de projetos de pesquisa é de suma importância, porque aprimora as qualidades desejadas em um profissional de nível superior. “Desde 2008, o edital já apoiou mais de mil bolsistas em diversas áreas de conhecimento, com atividades voltadas para a solução de problemas e para o conhecimento da nossa realidade, tornando nossos programas em grandes instrumentos para a formação de estudantes, preparando-os para o mercado de trabalho”, enfatizou.

Para ser bolsista

A bolsa proporciona ao estudante a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e tecnológicos, a fim de prepará-los para a pós-graduação e empreendedorismo. O candidato à bolsa deve estar regularmente matriculado em curso de graduação em instituição de ensino superior no estado de Sergipe; dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa determinadas pelo orientador/coordenador do projeto de pesquisa; ser indicado pelo orientador/coordenador do projeto. Caso tenha emprego, o bolsista deverá estar em gozo de licença ou afastamento; não receber remuneração proveniente de qualquer natureza, concomitante com a bolsa da FAPITEC/SE; não participar de outra atividade similar aos programas, objeto de apoio deste edital, exceto o estágio curricular obrigatório.

O edital está disponível na página www.fapitec.se.gov.br. Mais informações sobre o PBIC, podem ser obtidas com a Coordenação do Programa de Apoio e Fomento à Ciência e Tecnologia (Proaf) pelo e-mail [email protected]fapitec.se.gov.br. Já para o PBITI, as informações estão disponíveis com a Coordenação do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica (Proint), pelo e-mail [email protected] As informações podem ser obtidas também por meio do telefone (79) 3259-3007.