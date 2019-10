Gilmar pode abrir outras janelas

Tudo caminha para um final feliz entre o Partido Social Cristão (PSC) e o seu filiado deputado estadual Gilmar Carvalho. A resposta da legenda ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), assinada pelo advogado Márcio Conrado, deixou o pessoal ligado ao parlamentar muito animado. Realmente, o PSC foi educado e cauteloso. Preocupou-se em mostrar apenas que o filiado não sofreu nenhum tipo de bullying dentro do partido. Desmentiu com fineza as denúncias do parlamentar em relação à intolerância com ele por membros da sigla.

O próprio Gilmar Carvalho, que sempre tratou do chafurdo sem alardes, admitiu que “foi ótimo.” Demonstrou perspectiva positiva para conseguir o seu objetivo. O PSC, entretanto, não deixou de exibir posições favoráveis ao deputado, como o incentivo e festa de lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju, entre algumas outras ações da sigla, que atendiam a interesses eleitorais de Gilmar Carvalho. Na defesa, de forma sutil e aparentemente protetora, o PSC lembra que resolução do TSE não admite que filiados eleitos larguem seus partidos sem “justa causa”.

Mas não é assim na visão de advogados do deputado. Interpretam que quando a legenda concorda com a saída de algum dos seus membros eleito é porque “não apenas acata o processo inicial do pedido de desfiliação, como abre as portas para deixá-lo sair, o que, de forma discreta, criaria a tal justa causa”. Todos estão satisfeitíssimos com a forma como o PSC liberou geral, o que levará a uma decisão favorável junto ao TRE, sem susto de o Ministério Público recorrer da decisão ou suplentes reivindicarem o mandato.

A explicação jurídica, cedida por um dos advogados, diz que a decisão definitiva do TRE terá que ser acatada, apesar da resolução do TSE. Mesmo assim, o pessoal prefere se referir sobre isso depois do resultado final.

Politicamente, Gilmar Carvalho mantém sua candidatura a prefeito de Aracaju e tem trabalhado nos bairros à caça de votos. Há uma clara tendência que o seu destino é o DEM. Ele até conversou com o presidente nacional, prefeito de Salvador ACM Neto. Quer que o partido assuma o financiamento de campanha, mesmo que ACM tenha alegado falta de condições para isso. Entretanto, o provável novo partido de Gilmar tem informações de que ele conversa a valer com outras legendas, o que é naturalmente correto.

Caso aconteça a liberação jurídica para que Gilmar Carvalho se filie a outro partido, deve acontecer um vendaval de mudanças de sigla em Sergipe, pelo precedente criado. Vários deputados estão planando para aterrissar em outras siglas, o que antecipará a anunciada ‘janela’ que permitirá a troca de filiações também para vereadores. Certamente acontecerá tráfego insuportável para a concretização de mudanças pré-eleitorais, com o objetivo de tentar um bom aconchego em outros campos.

Emendas de bancada

A bancada federal de Sergipe, coordenada pelo deputado Fábio Reis (MDB), reuniu-se ontem. Os parlamentares se entenderam e fizeram indicações de emendas, parte delas impositiva.

*** Sergipe conta com R$ 247 milhões para emendas no orçamento. Podem ser sugeridas no máximo quinze.

*** Os parlamentares decidiram que os R$ 247 milhões deveriam ser divididos para os oito deputados e três senadores, ficando R$ 22,5 milhões para cada um.

Já foram priorizadas

A bancada decidiu priorizar o Governo, com duas emendas, a UFS, Codevasf, Dnocs, Convale, Prefeitura e construção da Casa da Mulher Brasileira, todas com uma emenda, perfazendo um total de nove.

*** Um detalhe: a emenda para a Casa da Mulher Brasileira atende a pedido da juíza Rosa Geane, com um apelo do judiciário.

*** Fábio Reis receberá os objetos e valores dos membros da bancada até sexta-feira, para que seja formalizada a ata da reunião.

Ajudar ao Governo

O governador Belivaldo Chagas e o deputado Fábio Henrique tiveram uma conversa segunda-feira. Trataram sobre as emendas parlamentares.

*** – Vamos ajudar o Governo com as emendas de bancada, porque considero que isso seja importante para o Estado, disse Fábio.

Gilmar acha ótimo

O deputado Gilmar Carvalho considerou que foi “ótima” para ele a defesa do PSC sobre a sua desfiliação do partido, que terminou por concordar com a saída, mas negou alguma divergência política que teria motivado a decisão de trocar de legenda.

*** Agora a decisão final será do pleno do TRE, depois de passar por apreciação do MPE.

O PSC vê diferente

Membros do PSC vêem diferente. Acham que desfeita a acusação de intolerância política com Gilmar Carvalho, pode levar o TRE a negar a desfiliação, baseado em orientação do TSE.

*** Além disso, acha que a Procuradoria Eleitoral e algum suplente possam requerer o mandato do parlamentar, em razão da troca de partido sem que haja “janelas”.

Caminha para o DEM

Caso Gilmar Carvalho consiga desfiliação do PSC, tudo indica que o seu caminho será o DEM. Ele já manifestou a intenção e quer ser o candidato a prefeito de Aracaju por sua nova legenda.

*** Gilmar, entretanto, tem conversado com outros partidos, que também o deseja em seus quadros.

Abre precedente

Caso o TRE conceda a desfiliação de Gilmar Carvalho, abre brecha para outras trocas de partidos, como de Garibaldi Mendonça, que pretende sair do MDB, ou do Capitão Samuel (PSC).

*** Por coincidência, dois deputados que estão tentando se desfiliar dos seus partidos de origem miram o DEM como nova legenda.

Laércio cresce

Segundo experiente liderança política, o nome do deputado federal Laércio Oliveira (PP) está se fortalecendo em cidades do interior como candidato ao Governo em 2022.

*** – Ele trabalha em silêncio e vem conseguindo apoio de vários prefeitos, além de estar fazendo filiações no PP tanto na Capital quanto no interior, disse.

*** Laércio realmente trabalha com descrição e não faz alarde de suas conquistas…

Surge novo nome

Em Lagarto surge um novo nome que pode disputar a Prefeitura: empresário Geraldo Magela, que construiu o Parque das Palmares para realização de vaquejadas.

*** Ele confidenciou ao ex-prefeito Cabo Zé que só gostaria de candidatar-se a prefeito em 2024.

*** Cabo Zé o incentivou a disputar já em 2020 e ele respondeu: “você é que sabe”.

Fez convocação

Ontem pela manhã, através de sua rádio, Cabo Zé convocou todas as lideranças políticas de Lagarto – os Ribeiros, os Reis e os Monteiros – para se unirem em torno do nome de Geraldo Teixeira a prefeito de Lagarto.

*** Acha que uma ampla composição evitaria problemas políticos que terminam por influenciar na administração da cidade.

Capela comemora

Aliados do ex-prefeito Manuel Messias ‘Sukita’, de Capela, comemoraram a cassação do prefeito de Ilha das Flores, Cristiano Beltrão (PSC), mesmo que ele possa recorrer no TSE.

*** Cristiano hoje é marido da prefeita de Capela, Silvany Mamlak, e o pessoal ligado a Sukita acha que isso pode influenciar nas eleições de 2020, quando ela disputa a reeleição.

Chance pequena

Em papo de cafezinho, um deputado considerou ontem que a possibilidade de alianças neste momento com o PSB é pequena e “isso complica a candidatura do ex-deputado Valadares Filho”.

*** Acha que não existe mais grupo partidário de oposição e nem nomes que se destaquem para a disputa municipal de Aracaju.

Consistência eleitoral

No mesmo papo, sobre grupos políticos para disputar Aracaju, um vereador da situação comentou que o “bloco liderado pelo senador Alessandro Vieira está se formando”.

*** Acrescentou que “se mantiver pruridos, não conseguirá alianças e não terá consistência eleitoral para disputar 2020”.

Problema de contenção

Senador Rogério Carvalho (PT) avisa que Sergipe já recolheu cerca de 200 toneladas de óleo cru, com sério problema de contensão, já que estamos com toda a costa contaminada.

*** – A gravidade é que já é sabido deste derramamento desde setembro e as nossas instituições estiveram “desatentas”, acusou.

Um bom bate papo

Boa frequência – O gabinete da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) tem uma frequência grande prefeitos que tratam sobre emendas para seus municípios.

Jogar canudinhos – Rilton Morais pergunta: Será que se a gente jogar canudinhos de plástico nas imensas placas de petróleo cru no mar os ambientalistas vão dar atenção?

Presença do óleo – O prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins, diz que a presença de óleo que polui o litoral de sua cidade reduziu, mas ainda dá trabalho.

Jaques Wagner (PT) – Governo Bolsonaro precisa de menos ideologia e mais trabalho para diminuir danos do derramamento de óleo pelo Shell, no litoral nordestino.

Cessão onerosa – O Senado aprovou o texto-base do PL que define novas regras para a divisão dos recursos que serão arrecadados com o leilão da cessão onerosa do pré-sal.

Garante repasse – Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, projeto garante repasse de R$ 22 bi aos estados e municípios, que passam por enorme crise fiscal.

Chapa forte – Goretti Arruda vai é pré-candidata a vereadora pelo PSB, que terá “chapa forte” de candidata femininas nas eleições do próximo ano em Aracaju.

Bolsa Família – Presidente Bolsonaro assina 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. Pagamento será feito em dezembro de acordo com calendário do programa.

Reorganiza DEM – O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, vai a Brasília hoje para tratar sobre a reorganização do partido em Sergipe.