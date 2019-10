Governo de Sergipe oferta mais de 200 vagas em ensino profissionalizante

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) tornou pública a partir da segunda-feira(14), a abertura das inscrições no edital para o Processo Seletivo de Alunos 2019.2 do Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda, circunscrito à Diretoria Regional de Educação 04, localizado no município de Carmópolis.

As vagas são dos cursos técnicos em Mecânica, Química, Administração, Segurança do Trabalho, Petróleo e Gás, na forma subsequente (Ensino Médio concluído). Serão ofertadas 280 vagas no período da noite, com duração de dois anos para cada curso.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos; ter concluído o Ensino Médio; ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais, no turno ofertado, bem como nos sábados letivos e de reposição; apresentar certificado de conclusão de Ensino Médio com as médias das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática para apuração da média aritmética.

As inscrições vão de 14 até 30 de outubro e devem ser realizadas presencialmente na secretaria do Centro Estadual de Educação Profissional Gov. Marcelo Déda Chagas, situada na Avenida Antônio Carlos Franco, no bairro Salustio Vieira de Melo, em Carmópolis. O horário de atendimento é das 8h às 15h.

Para mais informações acesse o edital disponível no site, em Editais/Seleções.