GUSTUNHO ARTICULA IDA DO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETO PARA LAGARTO

16/10/19 - 14:59:59

O deputado federal Gustinho Ribeiro esteve reunido com o diretor-geral do Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos), Henrique Prata, e com Juquinha Carvalho nesta terça-feira, 15, para tratar da ida do Hospital do Câncer para o município de Lagarto.

“Estamos articulando isso junto com a bancada sergipana na Câmara dos Deputados. Lagarto se tornará referência no Nordeste para o tratamento de câncer. Será a obra mais importante nas próximas décadas para o município e para a região centro-sul. E todo o estado ganhará muito com isso”, avaliou Gustinho.

“Precisamos do apoio dos deputados Bosco Costa, Fábio Henrique, Fábio Mitidieri e Fábio Reis, Laercio Oliveira, João Daniel e Valdevan Noventa, além do apoio dos senadores também, Alessandro, Rogério e Maria do Carmo, para que esse sonho e essa obra extremamente importante para Sergipe possam se concretizar”, completou.

O parlamentar está em conversações com Henrique Prata para que uma filial hospitalar se instale em Lagarto, que já conta com uma unidade do Hospital de Amor, que é o Instituto de Prevenção. “A ideia é ter um centro de excelência agora no tratamento do câncer. E o Hospital de Amor é um dos melhores do Brasil”, disse.

“Por isso estou empenhado em buscar apoio dos parlamentares sergipanos, percorrendo os gabinetes e mobilizando para esse grande feito”, concluiu o deputado, explicando que a obra terá o terreno doado pela Prefeitura de Lagarto e custará em torno de R$ 120 milhões, bastando o envio de R$ 30 milhões por ano da bancada sergipana para concluir a obra em quatro anos.

Da assessoria