Lagarto terá hospital referência no tratamento de câncer, diz senador Alessandro Vieira

16/10/19 - 12:15:30

A bancada federal sergipana esteve reunida no gabinete do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) com o presidente do Hospital de Amor (HA), Henrique Prata, uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer com sede em Barretos, São Paulo. Os parlamentares sergipanos decidiram apresentar uma emenda de bancada anual no valor de R$30 milhões para custear em Lagarto/SE a implementação do projeto referência de 35 mil metros quadrados – mesmo modelo implantado em Rondônia. Atualmente, mais de 20 mil sergipanos estão em tratamento contra o câncer.

De acordo com o presidente da instituição, esse projeto terá grande impacto no interior de Sergipe e tornará a cidade de Lagarto referência regional em atendimento especializado no tratamento de câncer. “O maior propósito dessa unidade é reduzir essa distância, implantando em Sergipe o mesmo atendimento de qualidade e dignidade oferecido pela nossa instituição em São Paulo. A construção dessa unidade é uma forma que encontramos de cumprir com uma promessa feita ao meu pai, de ajudar a cidade natal da nossa família”, destacou Henrique Prata.

O senador Alessandro Vieira destacou a importância do apoio da bancada federal de Sergipe a projetos estratégicos na área da saúde. “O que a gente está fazendo aqui em Brasília para Sergipe é a chamada política com P maiúsculo, garantindo a fonte de recurso para poder efetivamente instalar um hospital na cidade de Lagarto, que já tem um polo de medicina. Reunindo de forma bastante objetiva as lideranças locais que fazem oposição na política da cidade, mas tem que se unir para defender a população de verdade, e garantindo que, ao longo de quatro anos, teremos recursos suficientes para ter essa obra de pé e o serviço prestado com qualidade para os sergipanos”, ressaltou Alessandro Vieira.

