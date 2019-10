Mais de 13 mil candidatos já se inscreveram nos PSSs da Saúde

Os aprovados nos processos seletivos irão exercer suas funções nas unidades da Rede Hospitalar de Saúde, mas conforme informou o diretor de Recursos Humanos, no ato da inscrição os candidatos podem indicar em qual unidade gostariam de ser lotados.

Já são 13.174 candidatos interessados nas 1.232 vagas oferecidas em três Processos Seletivos Simplificados (PSSs) abertos pela Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), cujas inscrições seguem abertas. A expectativa da Diretoria de Recursos Humanos é a de que o número de interessados cresça bastante até 25 de outubro, quando se encerram as inscrições para as modalidades Médico e Superior, enquanto para a categoria Nível Médio prosseguem até o dia 31 de outubro.

A modalidade Médico oferece 620 vagas em diversas especialidades, com grande número de inscritos, especialmente na área de clínica médica, segundo informou o diretor de Recursos Humanos da FHS, Ives Déda Gonçalves. Para a categoria Superior, o número de inscritos chega a 7.632 para 224 vagas abertas.O PSS para nível médio, que contempla categorias como técnicos de enfermagem (maior número de inscritos), de laboratório, em farmácia, em radioterapia, em segurança do trabalho, bem como instrumentador cirúrgico, tem 5.065 inscritos para 388 vagas.

Os aprovados nos processos seletivos irão exercer suas funções nas unidades da Rede Hospitalar de Saúde, mas conforme informou o diretor de Recursos Humanos, no ato da inscrição os candidatos podem indicar em qual unidade gostariam de ser lotados. Salientou que o maior número de vagas dos três processos é destinado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

“Orientamos os profissionais interessados em participar dos processos seletivos que façam suas inscrições sem demora porque estamos chegando à reta final desta etapa e há sempre o risco de surgirem problemas de congestionamento nos servidores da página e com isso, haver dificuldade de acesso”, disse Ives Déda Gonçalves, lembrando que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página www.saude.se.gov.br.

Resultado

A FHS divulgará o resultado parcial para as modalidades Médico e Superior no dia 30 de outubro. O período de 31 de outubro a 1º de novembro está destinado para possíveis recursos e, no dia 6 de novembro será divulgado o resultado final.

Para o Nível Médio, o resultado parcial sairá no dia 5 de novembro, ficando o período de 6 a 8 para recursos. No dia 11 de novembro a fundação divulgará o resultado final, como informou Ives Déda Gonçalves.