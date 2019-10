MP DEVE PEDIR CANCELAMENTO DE MULTAS APLICADAS POR RADARES REPROVADOS

16/10/19 - 16:15:21

Em nova audiência que foi realizada nesta quarta-feira (16) no Ministério Público de Sergipe (MP/SE) com os órgãos envolvidos na problemática dos radares que foram reprovados pelo ITPS em recente vistoria na capital, a promotora de Justiça Euza Missano informou que poderá ingressar com uma Ação Civil Pública (ACP), para anular todas as multas geradas desde o início do ano pelos quatro radares reprovados. A SMTT discordou da posição dos promotores de justiça e a audiência terminou sem acordo.

Foram reprovados os radares instalados na Avenida Beira Mar (próximo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa), sentido Praia e sentido Centro; Avenida Etelvino Alves (próximo ao condomínio Alamedas Jardins), sentido Avenida Augusto Franco e Avenida Tancredo Neves, sentido Rodoviária Nova.