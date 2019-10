Orçamento do Estado para 2020 estima receita de maus de R$ 9,9 bilhões

16/10/19 - 09:22:03

Já está em tramitação na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei n° 229/19, que dispõe sobre o Orçamento do Estado estimando a receita e fixando a despesa em mais de R$ 9,931 bilhões.

De acordo com o PL, as despesas correntes representam mais R$ 8,967 bilhões e as despesas de capital mais de R$ 917 milhões, perfazendo um total de mais de R$ 9,931 bilhões.

As despesas com pessoal está estimada em mais de R$ 6,195 bilhões, e as despesas com Saúde, Educação e Segurança Pública, recursos de ordem de R$ 3,677 bilhões.

Já as despesas com investimentos (Segrase, Banese, Deso e Sergás) somam mais de R$ 113 milhões.

O Projeto de Lei 229/19, também assegura abrir créditos suplementares até o limite de 50% do total das despesas fixadas.

Por Chico Freire