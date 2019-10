PMSE DISPONIBILIZA NOVAS VIATURAS PARA UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO

16/10/19 - 14:34:35

O objetivo principal é fornecer melhores condições de trabalho aos militares que realizam o patrulhamento em todos os municípios do estado de Sergipe

Na manhã desta quarta-feira, 16, a Polícia Militar do Estado de Sergipe disponibilizou 12 novas viaturas policiais para unidades da capital e interior. A entrega dos veículos ocorreu no Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) da corporação, situado no Bairro América, em Aracaju.

A disponibilização das novas viaturas reflete um esforço no sentido de equacionar e organizar os recursos de forma eficiente em benefício da sociedade.

Para o comandante-geral, coronel Marcony Cabral, as novas viaturas são de fundamental importância para uma melhor condição de trabalho por possuírem adaptações específicas ao serviço policial, resultando em ganhos diretos à população em relação ao policiamento das ruas.

“O objetivo principal é fornecer melhores condições de trabalho aos militares que realizam o patrulhamento em todos os municípios do estado de Sergipe. O importante é direcionar os recursos de forma eficiente, já que esses veículos são patrimônios adquiridos com recursos públicos, desta forma, a utilização deve ser feita de forma respeitosa e eficaz. As respectivas viaturas devem ser direcionadas primordialmente ao serviço operacional em favor da população sergipana”, disse o coronel.

Na oportunidade foram entregues 12 viaturas policiais, sendo cinco destinadas ao Comando do Policiamento do Interior (CPMI), seis ao Comando do Policiamento da Capital (CPMC) e uma ao Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati).

Também estiveram presentes no ato, o comandante do CPMC, coronel Neto, o comandante do CPMI, coronel Fábio Rolemberg, o comandante da 4ª Seção do Estado Maior Geral (PM-4), coronel Carlos Rolemberg, além de outros comandantes de unidades.

Fonte e foto: PM/SE