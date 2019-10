Prefeito Edvaldo autoriza recuperação da Orlinha do bairro Industrial

16/10/19 - 12:43:23

Um dos principais pontos turísticos de Aracaju, a Orla do bairro Industrial, será completamente recuperado. O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, na manhã desta quarta-feira, 16, o início da obra para revitalização de toda a área, que se deteriorou nos últimos anos pela falta de manutenção na administração passada. Mais um compromisso de Edvaldo com os aracajuanos que se cumpre, o projeto inclui a reconstrução do piso, do parque infantil, do píer, de quiosques, entre outros equipamentos. Serão investidos quase R$2 milhões, provenientes do Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

“É uma sensação maravilhosa poder assinar essa ordem de serviço porque, além de ser uma das áreas mais bonitas da cidade, foi aqui que começou o desenvolvimento do nosso estado, com a instalação das fábricas no começo do século 19. Infelizmente, a Orlinha se deteriorou nos quatro anos da gestão anterior, mas nos comprometemos, fomos em busca de recursos e hoje autorizamos as obras de recuperação. Por isso é um dia de bastante significado para mim, porque vamos recuperar toda a área devolvendo a este lugar a beleza que sempre teve”, afirmou o prefeito.

Durante seu discurso, Edvaldo lembrou que a última recuperação completa pela qual a Orlinha do bairro Industrial passou foi em 2003, com Marcelo Déda como prefeito e ele vice. Para tanto, o gestor enfatizou que, enquanto esteve à frente da Prefeitura, em outros mandatos, sempre manteve o espaço bem cuidado. “O que infelizmente não aconteceu nos quatro anos da gestão que nos antecedeu. Quando eu e Marcelo Déda realizamos essa obra em 2003, abrimos as portas para novos pontos turísticos em Aracaju. Deixamos esse lugar uma maravilha e as pessoas lembram bem disso. Era um dos locais mais visitados em Aracaju e por isso sempre cuidei, nas minhas gestões anteriores, com todo o carinho. Passei quatro anos fora da Prefeitura e não me conformava com o abandono sofrido por este local. Então me dediquei a buscar recursos para recuperá-lo e agora vamos fazer uma obra que trará de volta a autoestima a essa região”, enfatizou.

Edvaldo destacou ainda que a revitalização da Orlinha, somada à recuperação da avenida Ivo do Prado e a construção do novo terminal do Mercado, prevista dentro do Plano de Mobilidade Urbana, “dão início a uma nova história para o Centro da cidade”. “Essa é uma área histórica da nossa capital e que precisa ser preservada. Agora, com a inauguração de um shopping center, ela passa a atrair mais pessoas e nós precisamos contribuir porque essa movimentação gera emprego e renda. Sabemos a importância que o turismo tem, então todo o trabalho que estamos fazendo nesta região influenciará de maneira positiva. Estamos buscando o título que tivemos por muito tempo, o da capital da qualidade de vida, e todas as ações feitas, desde que voltamos à Prefeitura, nos ajuda nesse sentido”, ratificou.

Coração a mil

Para quem vivencia diariamente a necessidade de recuperação da área, a notícia de que a Orlinha do bairro Industrial será completamente reestruturada representa muito mais que um sonho. A artesã Denise Moreira, é um exemplo. Responsável por um box dentro do Centro de Artesanato Chica Chaves, ela afirma que, só de pensar na obra, “o coração fica a mil”. “Tenho meu espaço aqui e sei o quanto essa obra fará a diferença, não só para mim, mas para os moradores e todos aqueles que amam essa Orlinha. Hoje, quem vem aqui, lamenta muito pelas más condições. Essa obra vai mudar por completo a área e a nossa vida. É uma emoção sem tamanho saber que tudo isso aqui vai ser recuperado”, comemorou.

Assim como Denise, a técnica de Enfermagem Vera Lúcia Tavares, que nasceu no bairro Industrial, expressou sua emoção pelo início da obra. “Sempre acreditei que o prefeito Edvaldo Nogueira fosse cumprir com essa promessa. Essa Orlinha era maravilhosa, a gente tomava banho, pescava e hoje não podemos fazer nada disso. Mas tenho certeza de que com a obra, vamos voltar a desfrutar desse espaço. Não vamos precisar ir para outra Orla. Teremos a nossa, novinha”, vislumbrou.

Cartão Postal

A Orla do bairro Industrial, zona Norte, é um dos principais pontos turísticos da capital sergipana. Apesar de ter uma das mais belas vistas da cidade, o espaço acabou se tornando pouco frequentado por causa da falta de infraestrutura, ocasionada pela ausência de manutenção durante a gestão passada. Com a obra de recuperação iniciada pela Prefeitura, a área caminha para voltar a ser um forte pólo de atração, fortalecendo ainda mais o turismo de Aracaju.

Já nesta atual gestão, o prefeito Edvaldo Nogueira, revitalizou o Centro de Artesanato Chicas Chaves, localizado na Orlinha do bairro Industrial. Mantido pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), desde que foi completamente reestruturado, o espaço voltou a entrar para o roteiro turístico da capital, sendo visitado por turistas que buscam o autêntico artesanato sergipano. A expectativa é que, com a recuperação da Orlinha, o local passe a receber um número ainda maior de visitantes.

Infraestrutura completa

O projeto para recuperação da Orlinha do bairro Industrial inclui a infraestrutura completa da área, que compreende do canal até a ponte Construtor João Alves. Além de urbanizar a praça, todo o piso será refeito com concreto usinado e com a aplicação de figuras decorativas. O parque infantil também será recuperado, assim como o guarda-corpo e o muro de contenção. Estão inclusos, ainda: a reconstrução dos quiosques (de apoio à arte, de comercialização de artesanato, de apoio à praça e a terceira idade, e de informações turísticas); a recuperação da passarela; do apoio ao Catamarã; a reestruturação do módulo policial; a revitalização dos banheiros; e a recuperação da quadra. O prazo previsto para execução da obra é de 240 dias.

“Essa é uma obra necessária porque a Orlinha do bairro Industrial já foi um dos cartões postais de Aracaju e com o abandono sofrido não estava sendo frequentada como antes, o que lamentávamos muito. Com a recuperação, o prefeito Edvaldo Nogueira resgata o lugar que é muito bonito e pode potencializar o turismo. Vamos revitalizar a área por completo e um dos pontos é a substituição da pedra portuguesa por piso de concreto que, além de facilitar a mobilidade e permitir mais acessibilidade ao local, é mais fácil de ser mantido”, explicou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sério Ferrari.

Participaram da solenidade o empresário e presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), Luciano Barreto, o presidente da Câmara Nitinho Vitale, os vereadores Vinícius Porto, Zezinho do Bugio, Thiago Batalha, Palhaço Soneca, Isac Silveira, Gonzaga, Fábio Meireles, Seu Marcos, Juvencio Oliveira, Zé Valter, Bigode do Santa Maria, Manoel Marcos e Anderson de Tuca. Também compareceram secretários municipais, presidentes de associações do bairro Industrial, artesãos e moradores.

