Prefeitura de Estância discute melhorias para a segurança pública do município

16/10/19 - 09:08:15

Preocupado com a onda de assaltos que tem acontecido no município de Estância, o prefeito Gilson Andrade reuniu-se na tarde desta terça-feira, 15, com representantes das Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. A reunião foi realizada no salão nobre do Paço Municipal e teve como objetivo traçar estratégias para evitar o crescimento das ocorrências tanto na zona urbana, quanto no litoral e zona rural do município.

“Durante todo o final de semana estive visitando a zona rual e recebi muitas reclamações por parte dos munícipes que relataram uma série de ocorrências, por isso resolvi marcar essa reunião com os senhores para que possamos enumerar as nossas demandas e posteriormente discutir com o secretário da segurança pública do estado as melhorias e ações que possam de fato garantir a segurança da nossa população”, disse o prefeito Gilson Andrade.

Coronel Pinheiro, comandante do 6° Batalhão agradeceu a parceria com o município e destacou que já é realizado um trabalho preventivo em parceria com a GM. Segundo o comandante do 6°BPMSE, se não fosse essa parceria a situação estaria muito pior.

Durante a reunião, além de discutir a problemática da zona rural, o prefeito Gilson Andrade pontuou algumas localidades na área urbana que também carecem de um reforço policial.

Participaram da reunião:

Delegado Regional Alan Faustino; Delegado de Roubos e furtos, Cledsson Ferreira; Comandante do 6° Batalhão, Coronel Pinheiro; Secretaria da Defesa Social e Cidadania, Delegada Georlize Teles; Diretor da SMTT, Coronel Enilson Aragão, Secretário do Governo, Jorgevaldo Ramos e o adjunto Romualdo Vieira.

