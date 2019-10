PT REALIZA CONGRESSO ESTADUAL SÁBADO E ELEGE NOVA DIREÇÃO EM SERGIPE

16/10/19 - 21:42:13

O 7° Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT/Sergipe) será realizado sábado (19), em Aracaju. O encontro vai eleger a nova direção estadual do partido e reunir suas principais lideranças políticas.

Com o tema “Lula Livre”, o congresso se iniciara as 8 horas, na sede do Sindicato dos Bancários.

– O congresso encerra um ciclo de organização interna e instaura um debate mais forte para as eleições de 2020. Juntos, vamos traçar o modelo de cidade que precisamos em Aracaju e em cada município do nosso estado, disse o presidente do PT de Aracaju, Jefferson Lima.

O Congresso Estadual antecede ao Nacional, em novembro, quando o PT define a próxima direção nacional, através do Processo de Eleições Diretas (PED).