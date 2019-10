SEFAZ DISPONIBILIZA NOVA PLATAFORMA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS

16/10/19 - 16:25:15

Desde esta quarta-feira, 16, o sistema de parcelamento de débitos por meio do site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) está com uma nova plataforma de gerenciamento financeiro de pagamentos que alia inovação tecnológica e introdução de padrões de portabilidade usabilidade e performance.

O lançamento oficial acontecerá na próxima terça-feira, dia 22, às 14 horas, no auditório da Sefaz, entretanto o novo formato já está em funcionamento no site, através de um ícone específico na página principal.

Nessa plataforma de parcelamento unificada, o contribuinte recebe todas as informações em uma só tela e através de informações básicas o sistema verifica todos os débitos do contribuinte (processos + DAE Antecipação + Conta Corrente) e débitos espontâneos informados. Automaticamente o sistema agrupa por decretos vigentes e apresenta as simulações de parcelamentos possíveis.

Por se tratar de um ambiente interativo, o contribuinte tem a facilidade de realizar simulações da forma como sugerir, e o sistema apresenta as possibilidades conforme os decretos de parcelamento relacionados “Essa plataforma representa uma mudança de cultura, pelo tratamento e cruzamento de informações aliado aos resultados das ações. Estamos deixando o atendimento mais simples, mais fácil. Significa uma nova relação na prestação de serviços entre a Sefaz e o contribuinte”, afirma a superintendente de Gestão Tributária da Sefaz, Silvana Maria Lisboa Lima, que no dia de ontem finalizou os entendimentos com o secretário da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, e a gerente da Assessoria de Recuperação de Créditos da Sefaz, a auditora Suzana Carvalho, para o lançamento.

E em pouco tempo após a disponibilização do serviço na Internet, o Ceac/Sefaz Aracaju concretizou o primeiro parcelamento de débitos de contribuinte utilizando a nova plataforma de gerenciamento financeiro de pagamentos.

Por Helber Andrade

Foto: Submark/Sefaz