Alessandro Vieira e Maria do Carmo destinam emendas impositivas para o CONIVALES

16/10/19 - 06:47:40

Uma grande conquista para os 26 municípios sergipanos que fazem parte do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES). Graças a um trabalho de articulação da diretoria junto aos parlamentares federais, o Consórcio garantiu a destinação de duas emendas impositivas que irão melhorar a saúde e a segurança pública nas cidades.

A primeira emenda é da senadora Maria do Carmo (DEM), que terá como finalidade a execução de exames e consultas. “Será uma grande conquista para a população, diminuindo as filas de espera e contribuindo para amenizar um gargalo histórico na saúde dos sergipanos”, comemora Franklin Freire, prefeito de Amparo do São Francisco e presidente do CONIVALES.

A outra emenda é de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania). Os recursos serão utilizados para aparelhamento das guardas municipais, aquisição de câmeras para monitoramento, compra de veículos, fardamentos e estruturação das sedes das guardas municipais.

“A cada dia essa responsabilidade da segurança pública está sendo dividida entre Estado e municípios. Com esses investimentos vamos melhorar consideravelmente a atuação das guardas municipais e combater a sensação de insegurança com o monitoramento eletrônico de ruas e avenidas”, ressalta o presidente.

Franklin Freire agradeceu aos dois senadores pela confiança na atuação do CONIVALES. “É muito importante esse apoio que os senadores Alessandro e dona Maria estão dando ao consórcio, que abrange cerca de 500 mil sergipanos. O modelo de consórcios na gestão pública não tem mais volta. A partir da união podemos facilitar a resolução de problemas comuns de forma mais rápida, eficiente e econômica. Essas duas emendas trarão enormes benefícios para a população”, garante Franklin Freire.

ASCOM/CONIVALES