SuperAção estimula inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho

16/10/19 - 16:51:03

Abrir as portas do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Esse é o objetivo do SuperAção, evento realizado pelo Fórum Estadual de Inserção da Pessoa com Deficiência e Reabilitada no Mercado de Trabalho. Nesta quarta-feira, 16, milhares de pessoas passaram pelos estandes montados durante toda a manhã na praça Fausto Cardoso.

O Projeto Aracaju Acessível, do vereador Lucas Aribé, é parceiro do Fórum e participa da organização do evento. Para o parlamentar, o que falta atualmente na sociedade é a promoção de iguais oportunidades. “As pessoas têm habilidades, são capacitadas, mas poucas empresas dão uma chance à pessoa com deficiência. É muito fácil dizer que a pessoa com deficiência não tem capacidade, quando, na verdade, na maioria dos casos, é a empresa que não está preparada para receber essa pessoa de forma plena, com acessibilidade e inclusão. Não precisamos de privilégios nem de mais leis, pois muitas já existem, precisamos de oportunidades”, garante Lucas.

O evento tem como foco pessoas com deficiência e reabilitadas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando promover oportunidades, qualificação e emprego com a perspectiva de inclusão e capacitação para a vida profissional. Foram mais de 30 estandes montados, levando ao público-alvo orientações sobre elaboração de currículo, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de empresas disponibilizando cadastro para vagas de emprego. Mais de 200 vagas foram oferecidas durante o SuperAção.

Para a coordenadora do Fórum, Urcelina Porto, além de disponibilizar espaço no mercado de trabalho, o evento serve para promover uma conscientização com os contratantes. “A sociedade ainda é muito preconceituosa com relação à capacidade laborativa da pessoa com deficiência. Esse evento é justamente para fazer essa interação entre as empresas e as pessoas com deficiência, e mostrar que elas têm capacidade laborativa”, explica.

Além dos serviços de encaminhamento profissional, uma das atividades foi a oficina de Braille, promovida pelo Instituto Lucas e Mariana Aribé de Acessibilidade para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência (Iluminar) e ministrada por Lucas Aribé, que também levou ao evento uma cartilha com orientações sobre como lidar com a pessoa com deficiência no cotidiano de trabalho.

“É importante que as empresas garantam não apenas a acessibilidade nas estruturas físicas de seus estabelecimentos, mas, principalmente, a inclusão dentro do ambiente de trabalho. Basta um pouco de empatia e respeito para acolher e lidar com a pessoa com deficiência de forma inclusiva”, reforça o vereador.

Fonte e foto: Ascom – Lucas Aribé