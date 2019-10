TRE DE SERGIPE PROMOVE O I FÓTUM DE ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO

16/10/19 - 09:17:55

A iniciativa visa combater a desinformação e desestimular esse tipo de conduta nas Eleições de 2020

Na manhã do dia 21 de outubro, a Escola Judiciária (EJESE) do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) realizará o I Fórum de Enfrentamento à Desinformação. A organização do evento é capitaneada pelo juiz Leonardo Souza Santana Almeida, presidente do Comitê de Combate à desinformação do TRE-SE. O programa que visa mitigar a desinformação no processo eleitoral foi idealizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O I Fórum de Enfrentamento à Desinformação do TRE-SE objetiva atrair representantes de partidos políticos, coordenadores e professores do curso de direto de universidades e faculdades de Sergipe para que sejam multiplicadores e, desse modo, corroborem no combate à desenformação. Os juízes eleitorais de todo Estado, bem como os chefes de Cartório das Zonas Eleitorais, confirmaram presença no Fórum.

O fórum abordará a segurança da urna eletrônica, seus mitos e verdades, com a palestra a ser ministrada por Giuseppe Dutra Janino, secretário de tecnologia da informação do TSE, com o auxílio do mediador José Carvalho Peixoto, secretário de TI do TRE-SE.

O uso e a influência das mídias sociais na disseminação de desinformação em relação ao processo eleitoral será tema da palestra do professor Dr. Wilson Gomes, renomado pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. A mediação será realizada pela professora Carol Westrup, que atua como comunicadora social, produtora cultural e integrante do coletivo Intervozes.

Com um prisma eminentemente jurídico, o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Alagoas e ex-secretário judiciário do TRE-SE, Dr. Marcos Vinícius Linhares Constantino da Silva, abordará a legislação e as resoluções correlatas ao enfrentamento à desinformação no processo eleitoral. O painel será mediado pelo juiz membro do TRE-SE, diretor da EJESE e Juiz de Direito do TJSE, Dr. Leonardo Souza Santana Almeida.

O Presidente do TRE-SE, Des. José dos Anjos, parabenizou a Escola Judiciária Eleitoral pela iniciativa. “O Fórum visa conscientizar a população sergipana, sobretudo, políticos e eleitores sobre o potencial lesivo da disseminação de informações falsas”, pontuou o presidente.

Já o organizador do I Fórum de Enfrentamento à Desinformação, Dr. Leonardo Souza Santana Almeida, destacou a qualidade das palestras. “Vamos trazer o que há de melhor para o Estado! Todos os palestrantes são especialistas renomados no assunto e acreditamos que, ao final do evento, autoridades, servidores, professores e demais participantes sairão com uma visão ampliada sobre a temática”, disse o magistrado.

O evento será realizado na Sede do TRE-SE e terá início às 8h15 do dia 21 de outubro, segunda-feira.

Da assessoria