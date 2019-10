Uma cocó para Gilmar

16/10/19 - 08:30:26

Pré-candidato a prefeito de Aracaju, o deputado estadual Gilmar Carvalho quer sair do PSC, sob a alegação que está sendo fritado pelo partido. A legenda até admite liberar o passe do parlamentar sem lhe tomar o mandato. Exige apenas que Gilmar retire a acusação de que o PSC lhe faz “grave discriminação política pessoal”. Calejado na política, o deputado deve pensar duas vezes antes de pedir a desfiliação. Ele sabe que além do partido, o suplente e o Ministério Público podem exigir a sua cassação por infidelidade partidária. Pela legislação em vigor, o deputado só pode “pular a cerca” se a legenda for incorporada ou fundida a outra; se migrar para uma sigla recém-criada; for verificado desvio no programa partidário ou se tiver sofrido grave discriminação pessoal. E é justamente esta última condição que o PSC nega ter praticado. Portanto, mesmo pretendendo disputar a Prefeitura, Gilmar vai pensar duas vezes antes de deixar o PSC, pois se o fizer corre o sério risco de trocar o mandato garantido pelo sonho distante de ser prefeito de Aracaju. Danôsse!

Ficou pra depois

Ainda não foi ontem que o Tribunal Regional Eleitoral julgou os embargos impetrados pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e sua vice Eliane Aquino (PT). Ambos foram cassados pelo mesmo TRE sob a acusação de uso da máquina pública. O adiamento foi provocado pelo pedido de vista da magistrada Sandra Regina. Antes, porém, o relator do processo, desembargador Diógenes Barreto, rejeitou o pedido de embargos feitos pelos réus. O novo julgamento deverá acontecer no próximo dia 25. Aguardemos, portanto!

Amigos do rei

A grave crise financeira não impediu que o governo de Sergipe reajustasse os jetons pagos pelos conselhos de empresas, autarquias e fundações. Segundo o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o aumento já foi posto em prática pela Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação, que reajustou os jetons de R$ 1,5 mil para R$ 2,1mil. No ano passado, os tais conselhos consumiram R$ 4 milhões. Enquanto isso, os servidores estão há mais de seis anos sem reajuste salarial. Quem manda não serem amigos do rei. Cala-te boca!

Filho ilustre

O ex-jogador de futebol Washington “Coração Valente” é o mais novo cidadão sergipano. Sugerida pelo deputado estadual Dilson de Agripino (PPS), a homenagem será entregue nesta quarta-feira, em sessão solene da Assembleia Legislativa. Washington Stecanela Cerqueira é o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do governo Bolsonaro (PSL). Embora trabalhe em Brasília, o “Coração Valente” tem residência fixa em Aracaju desde 2017. Ah, bom!

Grana dividida

Correu tudo bem na reunião da bancada federal de Sergipe para discutir as emendas coletivas ao Orçamento da União. Os 11 deputados federais e senadores concordaram em dividir os R$ 247 milhões previstos para Sergipe, devendo cada parlamentar apresentar emendas no valor de R$ 2,5 milhões. Entre os beneficiados com o dinheiro estarão a Universidade Federal de Sergipe, a Codevasf, a segurança pública e a futura Casa da Mulher Brasileira, a ser implantada no estado. Então, tá!

Nem Nem

Cerca de 25% da geração Millennial – também chamada de “Nem Nem” – que compreende jovens nascidos entre 1980 e 1996, está desempregada. Segundo a pesquisa feita pela empresa MindMiners, a maioria desses jovens (68%) aceita empregos que paguem menos ou fora de sua área de formação (82%). O estudo também apontou que quase metade dos entrevistados (47%) não estuda e 34% não estuda e nem trabalha. Todos são vítimas da crise. Aff, Maria!

Perderam a boquinha

O TRE cassou, ontem, o prefeito e a vice de Ilha das Flores, respectivamente, Cristiano Cavalcante e Eleni Ferreira Lisboa, ambos do PSC. Os dois também tiveram os direitos políticos suspensos por oito anos. Acusados de abuso do poder econômico na campanha eleitoral, Cristiano e Eleni ainda podem recorrer ao TSE, porém terão que se afastar imediatamente dos cargos. Caso o resultado do julgamento seja mantido em Brasília, a Justiça Eleitoral convocará eleições complementares para substituir os cassados. Vixe!

Aposta no “bico”

O atual momento de instabilidade econômica está levando a classe C a buscar estratégias para driblar a crise. Pesquisa do Instituto Data Popular mostra que 42% dos trabalhadores desta classe social já estão fazendo “bicos” para conseguir uma renda extra. Entre eles tem professor que passou a dar aulas em escola particular, e escriturário dando uma de garçom no sábado e domingo. Marminino!

Braços cruzados

Os policiais civis de Sergipe vão cruzar os braços na próxima sexta-feira. A paralisação visa protestar contra a demora do governo em mandar para a Assembleia um projeto unificando os cargos da base da carreira e criando a função de Oficial de Polícia Civil. À boca miúda, comenta-se que o governador Belivaldo Chagas (PSD) não quer desagradar os delegados, radicalmente contra o projeto proposto pelo sindicato dos policiais. Santo Cristo!

Sem prestigio

Passados quase 10 meses da posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL), este ainda não brindou os aliados políticos de Sergipe com um importante cargo no governo. Diante de tamanha falta de prestígio, bem que os nossos representantes em Brasília poderiam pedir à Igreja Católica que convencesse o santo papa a indicar um sergipano como ministro da Eucaristia. Pelo menos, teriam uma pessoa da confiança deles distribuindo a comunhão nas missas de domingo. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 31 de outubro de 1919.