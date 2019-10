Vereador Cabo Didi participa de reunião com taxistas de Aracaju

16/10/19 - 13:48:41

No início da noite de ontem, 15, o vereador Cabo Didi (sem partido) esteve reunido com a categoria de taxistas para debaterem a crise que esses profissionais vêm passando, com a abertura desnorteada de outros sistemas de trabalho na área de transporte particular. A reunião foi na sede do Sindicato dos Taxistas do Estado de Sergipe (Sintaxi), localizado na avenida Tancredo Neves. Na oportunidade, estiveram presentes para discutir os problemas enfrentados pelos taxistas, os vereadores Bigode do Santa Maria, Nitinho, Jason Neto e Elber Batalha filho.

O parlamentar expôs para a categoria sua visão da situação dos taxistas no Estado. “Fui taxista há 15 anos e de lá pra cá, só tenho visto perdas para a categoria. Veja bem, não sou contra ao trabalhador, e nenhuma classe de transporte, mas precisamos regulamentar o serviço de transporte particular como um todo. Hoje, existe mototaxi, van, uber, além de clandestinos, então a guerra dos senhores é grande. É uma guerra árdua e vocês podem contar comigo. Gente, o uber tem que ter limite. Eu soube que a pessoa que for cadastrada em Salvador pode rodar aqui, isso gente é um absurdo”, frisou o parlamentar.

Cabo Didi, aproveitou a reunião para sugerir à categoria que eles possam criar um projeto para encaminhar à Câmara de Vereadores, já que eles sofrem na pele os problemas com táxis clandestinos em nossa cidade.

