Vereador denuncia esquema de invasão de terra organizado por funcionário da PMA

16/10/19 - 05:12:13

No Grande Expediente, na terça-feira, 15, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para fazer denúncia sobre funcionário público que coordena invasões de terrenos na região da grande Aracaju.

Amintas iniciou mostrando áudio onde um homem, que não citou nome, organiza um grupo para invasões de terrenos. Ditanto o local, a data para agir e o número de pessoas, inclusive o valor de pagamento do advogado que entraria com a ação de moradia.

“Não tenho nada contra quem precisa de moradia, sou contra as invasões feitas de forma coordenada, criminosa e à frente disso temos um funcionário da prefeitura de Aracaju, já tenho o nome do funcionário e o cargo dele. Imagine que o cara recebe da prefeitura e ainda vive coordenando invasões. Também já tenho fotos dele em invasão passada, mas só vou mostrar a cara dele depois que levar a denúncia ao Ministério Público”, declarou o parlamentar.

No áudio, apresentado pelo vereador é possível ouvir algumas instruções e como deve ser feita a invasão. “Boa noite, pessoal do ‘Luta por Moradia’ que será levantada a bandeira hoje! Quem quiser vir para o Marcos Freire e tiver parentes pode vir que tem terreno. O pessoal da comissão só está pedindo ajuda de R$ 20,00 por pessoa para pagar o advogado, para ele pegar a causa toda. Enfim, a ocupação é boa e vamos botar o barco para andar. Segunda-feira eu quero os barracos todos prontos e gente morando dentro. […] A primeira coisa que vou fazer é marcar uma reunião com a prefeitura de Socorro e com o governador para forçar o governo fazer o cadastro das famílias que estão aqui dentro”, informou o organizador da invasão.

Amintas comentou “o esquema criminoso das invasões funciona assim: um funcionário da prefeitura municipal de Aracaju comanda as invasões em Nossa Senhora do Socorro. Os senhores ouviram o que ele disse. Problema ele vai ter quando eu levar essa denúncia no Ministério Público, mostrando a cara e quem o protege”, avisou.

Por fim, Amintas falou sobre as invasões ao lado de local de projeto social, quando os grupos de ocupação observam um bom lugar, invadem e já marcam reunião com o prefeito e o governador. “Quem tem moral nessa cidade são os invasores de terra. Para esse povo vagabundo, que fica esquematizando essas coisas, tem que mandar o policiamento de Choque, com bombas de gás e cacete na orelha deles. E podem se preparar que em ano de eleição ‘chove’ invasão porque o prefeito não tem coragem de tirar invasor nenhum e vão enrolar até depois das eleições”, advertiu.

Por Evenilson Santana

Foto assessoria