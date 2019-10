7° Encontro de Saúde Bucal será realizado com palestras didáticas

17/10/19 - 13:56:10

O evento acontecerá dia 22 de outubro, no auditório da SMS, a partir das 8h

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desenvolverá, uma programação especial, com a presença de profissionais da área de odontologia, em alusão à saúde bucal, com o tema “Fortalecendo a saúde bucal na rede de atenção”.

Para realização desse momento a SMS contou com a parceria da Associação Brasileira de Odontologia, do Conselho Regional de Odontologia, do Sindicato de Odontologia, do Sincredi e do Centro de Aperfeiçoamento Profissional.

O objetivo é fomentar entre os profissionais da saúde bucal do estado, auxiliares e estudantes a importância da saúde bucal e dos profissionais da área odontológica. Além de salientar a importância da ética profissional e a prevenção de doenças bucais.

Na programação serão desenvolvidas palestras sobre, por exemplo, uso de anestésicos locais, a importância do auxiliar nos procedimentos, câncer de boca, ética na odontologia e a vivência do cirurgião dentista no serviço público. O evento ainda contará com sorteios, coffee break e debates.

Fonte e foto assessoria