A afronta do recesso

17/10/19 - 08:59:36

Até os políticos acham exageradas as férias de 90 dias a que têm direito. Tanto é assim que, de quando em vez, os próprios defendem que o exagerado descanso de três meses seja reduzido para 52 dias por ano. O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) é um deles. Tomara que outros legisladores também apoiem o embrionário Projeto de Iniciativa Popular propondo a redução do recesso parlamentar na Assembleia de Sergipe. Sugerida por movimentos sociais como Mova-SE e IBL, a redução do descanso poderia ser para apenas um mês. Entre as regalias da classe política a mais exagerada e afrontosa ao povo é o recesso parlamentar. Diferente do trabalhador comum, que labuta de sol a sol e o ano inteiro para ganhar um salário mínimo, os deputados estaduais e vereadores de Aracaju registram presenças quatro dias por semana, podem faltar ao “trabalho” sem risco de ter o ponto cortado e ainda gozam férias de 90 dias ao ano. Pior é que muitos parlamentares ainda se queixam que trabalham demais. Coitadinhos!

Água fria

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) mandou um recado aos policiais civis, que cruzam os braços amanhã, em defesa da reestruturação da carreira. Segundo o “Galeguinho”, a crise financeira impede o Executivo de enviar para a Assembleia qualquer projeto aumentando despesas ou reestruturando carreiras. Esta posição do governo é uma ducha de água fria na mobilização dos agentes da segurança pública, defensores da transformação de todos os cargos da categoria em apenas um, denominado Oficial de Polícia Civil. Ah, bom!

Tateando no escuro

Passados quase dois meses do aparecimento das manchas de óleo no mar, este governo militar ainda não sabe quem causou a poluição. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu com os costados em Aracaju para conhecer um estudo sobre o óleo derramado. Após ouvir um pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, o almofadinha bateu em retirada com poucos argumentos para renovar sua velha ladainha. Enquanto isso, peixes, mariscos, moluscos e corais sofrem com a grande quantidade de óleo lançada nas praias, mangues e rios do Nordeste. Só Jesus na causa!

Contra o câncer

Lagarto pode ganhar um hospital do câncer parecido com o de Barretos (SP). Ontem, a bancada federal de Sergipe discutiu esta possibilidade com o empresário Henrique Prata, fundador da unidade paulista. Ficou definido que os senadores e deputados federais direcionarão emendas parlamentares ao Orçamento da União visando custear a construção, orçada em R$ 120 milhões. A previsão é que se os recursos forem liberados, o hospital do câncer de Lagarto fique pronto em quatro anos. Oremos!

Na terrinha

O ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, estará em Aracaju nesta quinta-feira. Vem lançar o Programa Município + Cidadão e entregar 46 veículos a 39 municípios. A ideia do Ministério é usar o programa para transformar a situação de vulnerabilidade social da parcela mais pobre da população. Para quem não sabe, Osmar Terra é aquele sujeito contrário à liberação do plantio de maconha no Brasil para a produção do remédio Canabidiol, usado no tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas. Crendeuspai!

Estátua sem pé

Nem as estátuas erguidas nas praças públicas de Aracaju estão salvas do vandalismo e das ações dos marginais. A última “vítima” dos ladrões foi a estátua do monsenhor Olímpio Campos, edificada na praça do mesmo nome e diante da Catedral Metropolitana. Sabe-se lá quando os bandidos roubaram o pé esquerdo do monumento, deixando-o equilibrado somente no pé direito. Isso não se faz!

Grana prometida

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) jura que este governo militar vai liberar o Seguro Defeso Emergencial para os locais atingidos pelo derramamento de óleo. Prometida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a liberação dos recursos beneficiará os pescadores impedidos de trabalhar em decorrência do crime ambiental. Ao anunciar o benefício, o senador fustigou o governador Belivaldo Chagas (PSD), convocando-o a fazer “sua parte de forma objetiva e técnica”. Misericórdia!

Madalena arrependida

Após a fracassada incursão pelas bandas da oposição, o partido Republicanos ensaia seu retorno ao grupo do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). Líder da legenda em Sergipe, o pastor Heleno Silva disse que a sugestão para apoiar o comunista foi do governador Belivaldo Chagas (PSD). Resta saber o que a turma do Republicanos vai pedir em troca do apoio político à reeleição do prefeito. Marminino!

Molecagem

A chamada grande imprensa defende, com unhas e dentes, a famigerada reforma da Previdência. Alguns jornais mais afoitos publicam editoriais afirmando que se esta patifaria não for aprovada “chegaremos a um ponto em que não haverá dinheiro para pagar as aposentadorias”. É mentira. Aliás, a posição da imprensa burguesa comprova que esta indecente reforma é um tapa na cara dos trabalhadores. Portanto, diga não a este crime de lesa-pátria. Cala-te boca!

Fórum eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral vai promover em Aracaju o 1º Fórum de Enfrentamento à Desinformação. Dirigido aos partidos políticos e professores do curso de Direto, o evento objetiva reduzir a desinformação existente sobre o processo eleitoral. Organizado pela Escola Judiciária, o fórum vai acontecer, 8h15 da próxima segunda-feira, na sede do TRE. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 1º de outubro de 1937.