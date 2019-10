A POPULAÇÃO NÃO PODE FICAR NAQUELA SITUAÇÃO DE TANTO DESPREZO, DIZ VEREADOR

17/10/19 - 15:34:46

O vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quinta-feira, 17, para comemorar a assinatura da Ordem de Serviço que promoverá as obras de revitalização da Orlinha do Bairro Industrial. O ato ocorreu na manhã de ontem, no local em questão, e fora anunciado que as benfeitorias serão iniciadas daqui há dez dias.

“O bairro é também, depois do Santo Antônio, a origem dessa cidade. O bairro Industrial recebeu esse nome porque deu início as indústrias do estado de Sergipe. Está geograficamente localizado às margens do Rio Sergipe e – por muito tempo – foi considerado pela sociedade aracajuana, como ‘Praia de Todos nós’. Então, diante da importância histórica e dentre outros fatores, a localidade merece zelo”, destaca.

É válido salientar que, ainda no início do ano Legislativo, o parlamentar apresentou a situação de abandono e estado de degradação na referida Orla. “Há meses projetei a conjuntura catastrófica da orlinha. Em imagens, ilustrei os sinais de vandalismo, o píer deteriorado, calçadas esburacadas, relatos de frequentadores sobre a marginalidade na região e o abandono dos equipamentos públicos”, rememora.

Diante do exposto, Dr. Manuel Marcos reconhece a iniciativa do Poder Executivo e parabeniza o prefeito Edvaldo Nogueira em atender a demanda. “A população merece nosso respeito e não poderia ficar naquela situação de tanto desprezo. Tinham quiosques que funcionavam para comercializar artesanato e estavam com sua funcionalidade comprometida em virtude do próprio abandono e da ação de traficantes. Parabenizo o prefeito e ficarei no aguardo dessas obras que se iniciam daqui alguns dias”, ressalta.

Em aparte, o vereador Américo de Deus (REDE) salienta que também cobrou a “lapidação” da orla. “Pelo cartão postal que representa e necessidade de servir a população que habita ali, fiz uma matéria lá, enaltecendo a necessidade de recuperação daquele local. Com toda essa responsabilidade que temos, tenho certeza que após a revitalização ali será reconhecido como um trabalho maravilhoso que foi cobrado todos nós”, enfatiza.

Compartilhando da mesma linha de raciocínio, a vereadora Emília Correia (Patriota) endossa que “a orlinha também tem o toque especial da oposição. Fui algumas vezes lá, fiz vídeo até mesmo na largada do caos. Fui abordada na rua por conta desse problema e mais de uma vez fiz registro. O feito tem o toque da crítica e da cobrança. Todos os vereadores trabalharam nesse sentido e a força vem aí desse conjunto”.

Em contraponto, Pastor Alves (Republicanos) avalia que a principal razão para destacar são os ganhos que o ato proporcionará aos cidadãos. “Realmente o Bairro Industrial é um cartão postal. Antes belíssimo, hoje, infelizmente horroroso para nossa cidade. Mas, que devido a muitos pedidos desta Casa, o prefeito assumiu a causa e o povo do município, sobretudo do bairro, é quem ganha com este resgate”, pontua.

Datas alusivas

Durante o discurso, Dr. Manuel Marcos destacou que na última quarta-feira, 16 de outubro, foi comemorado o Dia do Anestesiologista. “Tenho a honra de conviver com estes profissionais tão importantes que é o seguro da vida do paciente no centro cirúrgico. Nesse decorrer de 41 anos de vida operando aprendi a admirá-los e os vejo como um marco dentro da equipe cirúrgica. Não haveria desenvolvimento da cirurgia se não fosse a paz, segurança e ausência de dor que eles transmitem”, declara.

Em reconhecimento, Emília Correia também parabeniza a categoria. “Somente o senhor que é médico e quem tem pacientes, sabe da importância, da riqueza daquelas mãos precisas quando estão aplicando anestesia. E tem que ser precisa mesmo porque se não for, tende a gerar graves problemas. Só Deus para guiar a mão dos senhores médicos, anestesiologistas e cirurgiões. Parabéns”, diz.

Amanhã, 18 de outubro, comemora-se o Dia do Médico e antecipadamente, Dr. Manuel Marcos prestou uma singela homenagem à profissão que muito orgulha-se em desempenhar. “Através do Dr. Iraldo José, cirurgião da Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), filho de Dona Alice e do soldado Antônio José, meu conterrâneo de Santo Amaro das Brotas, destaco o papel social de quem exerce a medicina. Com uma mão prodigiosa e orientada por Deus ele cuida das pessoas que estão com câncer no estado de Sergipe. O médico é também um profissional que entrega sua vida para salvar a dos outros. Portanto, quero enviar a todos os médicos do Brasil e do mundo, os meus parabéns”, destaca.

Na oportunidade, o vereador Seu Marcos (PHS) pontua algumas observações sobre a atuação de Dr. Manuel Marcos e de quem exerce a medicina. “Por diversas vezes vi o senhor atendendo o celular e precisar sair correndo por conta de alguma cirurgia. Realmente, a vida que vocês levam é uma vida muito precisa e de muita ação. Vossa Excelência que é médico, um homem humilde e que faz um belo trabalho pela saúde das mulheres sergipanas; muito me honra fazer parte do Parlamento contigo. Através de sua pessoa, felicito a categoria”, elogia.

Por Lucivânia Pereira