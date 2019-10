Acidente deixa uma pessoa gravemente ferida presa às ferragens na Orla de Atalaia

17/10/19 - 13:22:12

Um acidente envolvendo dois carros de passeio no inicio da tarde desta quinta-feira (17) deixou uma pessoa presa às ferragens na Passarela do Caranguejo, localizada na Orla de Atalaia em Aracaju.

As informações são de que houve uma colisão entre um carro da marca Renault e veículo escolar que acabou capotando, na Avenida Santos Dumont, próximo à entrada do antigo Hotel Parque dos Coqueiros.

Até o momento não há informações se havia crianças e também não se sabe sobre o estado de saúde do ocupante do Renault.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e estão no local prestando os primeiros socorros.

As informações e foto são de Gordinho do povo Noticias