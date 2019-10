ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO E CAMINHÃO CAÇAMBA DEIXA UM MORTO NO INTERIOR

17/10/19 - 10:51:44

O acidente foi registrado por volta das 09:45h desta quinta-feira (17) e envolveu uma motocicleta e um caminhão caçamba que trafegava pela rodovia Rota do Sertão, em Nossa Senhora Aparecida.

As informações são de que um motociclista tentou fazer uma conversão para entrar em um posto de combustíveis quando foi atingido pelo caminhão nas proximidades do trevo que dá acesso ao município de São Miguel do Aleixo.

O motociclista morreu no local.