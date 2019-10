Amintas: vamos tomar medidas para que a população não continue sendo roubada

17/10/19 - 14:58:22

No Pequeno Expediente, na quinta-feira, 17, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para relembrar o caso das multas aplicadas por radares em Aracaju e aproveitou para falar sobre a negligência do Governo de Sergipe com os militares.

Amintas iniciou falando sobre os radares que foram declarados irregulares pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). “Desde a semana passada ouvimos falar sobre os radares e as multas. Vimos o líder do prefeito nessa Casa (vereador Vinícius Porto) subir à Tribuna e dizer que o diretor do ITPS estava apenas querendo aparecer porque pretende ser candidato no interior. Aparecendo ou não, está aí o Ministério Público concordando com o que o ITPS tem mostrado, as irregularidades nas multas que são dadas de presente à população pela prefeitura e por esse radar”, declarou.

O vereador mostrou parte de reportagem exibida na TV Atalaia, no programa Balanço Geral, que mostra uma nova audiência no Ministério Público que reuniu representantes de vários setores para analisar os radares e possível anulação das multas aplicadas por eles nos últimos meses. Foram 148 denúncias de multas supostamente irregulares. O ITPS apresentou ofício na SMTT para solicitar inspeção de 55 radares na capital, o resultado deverá ser entregue em 60 dias.

Em seguida, Amintas acrescentou que ouviu conversas sobre a grande porcentagem que a empresa de radares recebe das multas. “De imediato, vou solicitar esse contrato para que a minha assessoria jurídica observe se há alguma irregularidade, porque deve ter algo de errado, o próprio Ministério Público já viu isso. Basta, agora, os colegas vereadores enxergarem, ou será que ainda existe a prática de tirar multas, como existiu no passado? Ou ninguém nunca foi multado? Se fosse, ia sentir no bolso, mas vereador ganha bem e não sente tanto quanto a população. Vamos tomar as medidas possíveis para que a população não continue sendo roubada”, avisou o parlamentar.

Depois, mudou de assunto, passou a falar sobre a nota divulgada pela assessoria do governo do estado. Em resumo a nota informa que devido à crise financeira não irá enviar nenhum Projeto de Lei que aumente despesas ou reestruture carreiras.”O governador do estado, Belivaldo Chagas, disse por nota que não vai mais conversar com as categorias. Ou seja, os senhores colegas policiais militares, bombeiros e civis, mais uma vez foram enganandos por esse governo. É necessário que a polícia militar, os agentes da segurança pública e a Secretaria de Segurança tomem uma postura firme, já sabem que esse governador falta com a palavra todas as vezes”, incentivou Amintas.

Para concluir, Amintas comentou sobre a falta de respeito e educação com que o governador trata a imprensa e os funcionários públicos. “Um repórter perguntou a Belivaldo, ‘governador e sobre a cassação?’ Ele respondeu: ‘chegou uma bandeja de bolo, se quiser comer comigo coma, se não…!’ Esse governador é mal educado, trata todo mundo mal e está tratando mal os funcionários públicos, tomem uma atitude, porque quem sabe da dor são os senhores que estão passando”, criticou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas