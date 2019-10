Contemplados do Nossa Casa Socorro devem entregar documentação

17/10/19 - 09:34:29

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro convoca os inscritos no Programa Minha Casa Minha Vida, que ainda não realizaram a entrega de documentação, a comparecerem na Secretaria de Planejamento e Orçamento e Participativo (Seplan), localizada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Sede (ao lado da Câmara de Vereadores), para confirmar a inscrição no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

A entrega dos documentos obrigatórios ocorre de 28 a 31 de outubro das 8h às 12h.

Vale ressaltar que o não comparecimento acarretará na desclassificação do(a) Candidato(a) no Programa Minha Casa Minha Vida-Recursos FAR, Faixa 1, em Nossa Senhora do Socorro.

Documentos obrigatórios a serem apresentados

a)Comprovante de inscrição;

b)Original e 01 cópia legível do RG do proponente e cônjuge, se houver

c)Original e 01 cópia legível do CPF do proponente e cônjuge, se houver;

d)Original e 01 cópia legível da certidão de nascimento, ou casamento, ou certidão de óbito quando houver; caso haja separação, certidão averbada da separação ou declaração de separação de corpos;

e)01 cópia legível dos três últimos comprovantes de renda do proponente e cônjuge, se houver;

f)01 cópia legível do documento de comprovação de moradia no Município de Nossa Senhora do Socorro (de Outubro/2018 a Agosto/2019). Para fins comprovação do tempo de moradia poderão ser apresentado os seguintes documentos, de forma alternativa:

I – Contrato de aluguel autenticado ou;

II – Carteira de vacinação para filhos com idade até 06 anos ou declaração escolar para filhos maiores de 07 anos ou;

III – Comprovante de residência em nome do beneficiário, onde conste endereço completo para correspondência, inclusive com CEP, de até os últimos 06 meses. A exemplo dos comprovantes: água, energia, telefone, cartão de crédito, IPTU, entre outros.

g)Original da carteira de trabalho do proponente e cônjuge, se houver;

h)Caso o candidato apresente o critério Famílias que façam parte pessoa (s) com deficiência:

Apresentar original e Cópia legível do laudo médico em que conste a descrição da deficiência apresentada e o CID (Classificação Internacional de Doenças).

Fonte: Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro