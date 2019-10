Da união se constrói o Hospital do Câncer

Uma atitude que deve servir de exemplo para a concretização de novos e grandes projetos. Ontem, no final da tarde, a bancada federal de Sergipe voltou a se reunir. Aconteceu no gabinete do líder do MDB na Câmara. Acreditem: todos desceram dos palanques, deixaram de lado fruticas regionais e partidárias, para se unir em apoio à emenda destinada ao custeio da construção do Hospital do Câncer, que será erguido na cidade de Lagarto.

Um detalhe que merece destaque: esse hospital não será para atender pacientes apenas de Sergipe, mas de todo o Nordeste, assim como o Hospital do Câncer de Barreto está aberto a todo o Brasil. Aplausos para essa sensatez de todos os parlamentares federais do Estado, que sentiram na pele a amplitude dessa unidade e se sensibilizaram com um projeto abrangente a todas as pessoas que adquirem a doença ou já estão com ela.

A ideia da construção do Hospital do Câncer em Lagarto foi do empresário Henrique Prata, fundador do hospital de Barretos. Ele participou da reunião e pediu pessoalmente a participação dos oito deputados e três senadores que integram a bancada, para direcionarem emenda destinada a custear a construção, orçada em R$ 120 milhões, durante os próximos três anos que têm de mandatos. Ninguém recusou e alguns deles anteciparam suas emendas, entre os quais Fábio Reis, Gustinho Ribeiro, Laércio Oliveira e a senadora Maria do Carmo.

Henrique Prata falou para os parlamentares. Disse que inicialmente se imaginou a construção em Aracaju, mas como a sua família é oriunda da cidade de Lagarto, ele optou pelo município, em atenção aos antecedentes. Um gesto que ninguém recusou e aceitou sem esboçar qualquer problema. Prata quer ajuda dos parlamentares, mesmo que já esteja com todo o projeto de construção pronto e levantará suas paredes com recursos próprios.

Sergipe – e o Nordeste – será beneficiado com o Hospital do Câncer, da mesma estrutura do existente em Barretos e que chama a atenção do Brasil. Foi possível em razão da união e boa vontade de todos os representantes de Sergipe no Congresso Nacional. É bom não rasgar elogios, embora seriam merecidos, mas é importante cotar que a união dos políticos, quando estão em jogo interesses do Estado e da sociedade, move o melhor para benefício de todos.

Os palanques são bons e necessários nas eleições. Em cima deles vale tudo – embora não deveria ser assim – mas depois do pleito, com definições conhecidas, seria bom para todos, seja de que bandeira for, que se unissem para a concretização de projetos iguais ao que fora concordado ontem, para amparar o povo, desenvolver o Estado e sair do atoleiro em que boa parte se encontra.

Produção de milho

O governador Belivaldo Chagas comemorou ontem a “produção de milho sergipano mais competitiva do que nunca”!

*** Diz que assinou o decreto que estabelece em 2% o ICMS sobre a venda de milho nas operações internas e interestaduais.

*** E acredita que seja uma “conquista para os mais de seis mil produtores sergipanos beneficiados por essa medida do nosso governo”.

Navios ao mar

O Capitão Black, que já comandou a Capitania dos Portos de Sergipe, hoje no Comando de Operações Navais da Marinha, enviou mensagem a um amigo, em Aracaju.

*** Disse que “estamos com diversos navios e embarcações no mar, e o custo deles não é baixo. Cada um trabalhando com seus meios”.

Navios por toda costa

Os navios navegam pela costa de todo o Nordeste e, segundo o capitão, “hoje tínhamos três na área da Bahia e praticamente uma lancha, no mínimo, em cada Estado.”

*** – Vocês aí em terra talvez não estejam vendo essa movimentação que está sendo feita por toda a região, disse.

Uma pegadinha

Dentro do bloco do PSC, a impressão que passa o pessoal é de que Gilmar Carvalho caiu em uma pegadinha. O partido defendeu-se da acusação de que maltratava o deputado e disse que não se opunha à sua saída do partido.

*** Mas largou lá a casca de banana, que foi exatamente a citação de resolução do TSE de que deixar o partido sem justa causa perde o mandato. “A defesa do PSC destruiu a tal justa causa”, disse um filiado ao partido.

A justiça decide

Um advogado explicou que o mandato é do partido, mas o deputado ou vereador pode sair caso comprove a intolerância da sigla para com ele.

*** Citou até o caso do deputado Zezinho Guimarães (MDB), que o partido não o quer mais em seus quadros.

*** – E mais: “não houve uma expulsão de Gilmar Carvalho, apenas uma concordância com o seu desejo. Na realidade, agora tudo está na interpretação jurídica”.

Médicos fazem B.O.

Falta de dinheiro provoca problemas para o prefeito em exercício de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (Republicanos). Os médicos do município fizeram B.O. contra a Prefeitura para receber salários atrasados.

*** O prefeito está com dificuldade para pagamento porque não encontro recursos suficientes para isso.

Conversa com MP

Weldo Mariano está conversando com o Ministério Público e com o juiz da comarca, para ver se encontra uma saída para a grave situação financeira de Canindé.

*** Aliados do prefeito acham que ele pegou uma “bomba” para “desarmá-la” em 90 dias e não há condições à vista para solucionar a crise.

*** Além disso, há dúvidas sobre novas eleições municipais e com isso Canindé está praticamente parada.

Será que JB sai?

O Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar as ações que contestam prisões de condenados em segunda instância.

*** Ministros que defendem a tese atual afirmam que mudar o entendimento agora favorece a impunidade.

*** Caso se extinga as prisões em segundo turno e Lula for solto, será que Jackson Barreto deixará o MDB e se candidatará em 2022 por um partido de esquerda?

Rogério e Gleisi

O senador Rogério Carvalho diz que o PT é um partido que defende a Constituição e a democracia. “Conversamos com a presidente Gleisi Hoffmann sobre o julgamento de amanhã [hoje] no STF”.

*** – Temos a convicção que a verdade vai vencer e Lula terá um julgamento justo, disse.

Cessão onerosa

Rogério também disse que teve a oportunidade de corrigir, no Senado Federal, uma distorção na cessão onerosa do pré sal e devolver para os Estados quase tudo que eles perderam.

*** – O ministro Paulo Guedes cumpriu a vingança dele em tirar os bilhões do abono salarial dos estados mais pobres, acusou.

Entrega de veículos.

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, convidou o deputado Fábio Reis para que o acompanhasse na viagem que faz a Sergipe. Convidou, também, o secretário da Casa Civil do Rio, André Moura. Terra entrega veículos para 39 municípios.

*** Cada um deles recebe um carro e um micro-ônibus, adquiridos através de recursos conseguidos pelo então deputado federal André Moura.

*** André não virá, mas a prefeita de Japaratuba, Lara Moura, vai representá-lo.

Muito trabalho

Como ministro da Casa Civil do Rio, André Moura vem tendo muito trabalho, porque o nome do governador Wilson Witzel (PSC) começa a receber sugestões de colegas de outros Estado, para disputar a Presidência da República em 2022.

*** André é quem coordena a política do Governo, agora incluindo a Comunicação à sua Pasta, além do Planejamento, Orçamento e representação de Brasília.

Bosco em trabalho

O deputado federal Bosco Costa diz que está trabalhando muito junto à Justiça em relação ao processo que cassou seu mandato no TRE-SE, porque “não fiz nada do que me levou à condenação”.

*** Bosco agora está esperando o julgamento dos embargos, para entrar no TSE.

Sem organização

Bosco Costa admite que o Governo Bolsonaro demonstra desorganização, “embora tenha uma boa equipe, mas não fixa em nenhum projeto”.

*** – Enquanto isso, o Brasil precisa gerar emprego e renda, sugere.

Trabalhar mais

O deputado Bosco Costa acha que o Congresso Nacional deveria trabalhar mais para resolver os problemas mais graves do País e deixar o discurso político partidário para as eleições.

*** Enquanto se insistir nesse tipo de discurso [partidário] “o Brasil não sairá do lugar e temos que produzir mais em favor do povo”, falou.

Escritório funciona

O escritório de Advocacia e Consultoria, que tem à frente o ex-senador Antônio Carlos Valadares e Claudiana Santana da Silva, está funcionando em Simão Dias e já se movimenta.

*** O ex-senador Valadares, como advogado, já esteve no Foro da cidade atuando em uma das ações.

Opinião de Vardo

O vereador Vardo da Lotérica, de Itabaiana, disse ontem que desta vez não assumiria o mandato de deputado estadual como primeiro suplente, mas vê “as coisas acontecendo através de julgamentos do TRE”.

*** Quanto às eleições municipais de Itabaiana, ele diz que por enquanto só tem o candidato de Valmir de Francisquinho: “Adailton”.

Posição de Trampi

Ontem, também em Itabaiana, o irreverente Luizão ‘Dona Trampi’ disse ao radialista Alex Henrique, que não sobe em “hipótese alguma no palanque de Valmir de Francisquinho” nas eleições de 2020.

*** Luizão não descartou a possibilidade de disputar a Prefeitura do município, nem de fazer parte do agrupamento dos deputados Luciano Bispo ou Maria Mendonça.

Um bom bate papo

