Defesa Civil detalha simulado do Plano de Evacuação da Zona de Expansão

17/10/19 - 12:48:22

No próximo sábado, dia 19, acontecerá o exercício parcial de simulado de campo do Plano de Evacuação da Comunidade (PEC) da Zona de Expansão. Para melhor esclarecer a logística do evento coordenado pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec) da Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil Municipal, uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 17, detalhou as principais questões que envolvem a simulação.

A apresentação foi realizada pelo coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, que, primeiramente, explicou a razão pela qual se faz necessária a realização de um simulado na Zona de Expansão, região em que estão instaladas a Nacional Gás e a Petrobras, ou seja, local avaliado como uma área de risco potencial pela existência de grande acúmulo de material inflamável que, em situação de emergência, levaria a um grande impacto.

“Por isso, desde que assumimos a gestão da Defesa Civil, decidimos dar maior celeridade e eficiência às ações voltadas para um possível sinistro na localidade, portanto, a população precisa estar devidamente preparada, afinal, ela é parte essencial na situação”, destacou o major.

Em um caso de emergência, cerca de oito mil pessoas residem no raio de impacto na localidade e, de acordo com o major Silvio Prado, cerca de 400 confirmaram participação no simulado.

“Precisamos de, pelo menos, um representante por família participando do simulado. Cada representante recebeu uma bandeirinha com o número de pessoas que moram em sua residência e, no sábado, durante esse exercício, ele deverá chegar até o ponto de encontro com essa bandeira. Durante o simulado, teremos agentes por todo o trajeto prestando auxílio”, afirmou.

Além da Defesa Civil de Aracaju, participarão do simulado a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT); a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), representante da Polícia Militar de Sergipe; o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Corpo de Bombeiros; Defesa Civil Estadual; Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (DEPEC); núcleos e associações comunitárias, como o NUDEC PEC, Nudec Zona de Expansão e Combaze; além dos representantes das empresas Petrobras e Nacional Gás.

Alterações no trânsito

No sábado (19), quatro vias serão bloqueadas para o tráfego de veículos, entre às 15h e 16h: a avenida Silvério Leite Fontes, a rua Abaís, a rua Fábio José de Cardoso Dantas e a travessa M. Machado (loteamento Diana), que correspondem à área de abrangência das rotas de fuga 1 e 2 (conjunto Beira Mar I e II, condomínios Parque Marine e Santa Felicidade, conjunto União e loteamento Diana.

“Como parte do simulado, às 14h30, a Petrobras soará o alarme de emergência. Isso não quer dizer que as pessoas devem sair do local. Esse primeiro alarme quer dizer que uma situação de emergência ocorreu e que estão tentando conter os efeitos. Já às 15h, a empresa soará o alarme de evacuação que, justamente, é o que as pessoas devem sair de suas casas. Prestar atenção nesses detalhes faz parte do treinamento no dia e, claro, se estamos fazendo isso é para preparar a população para uma situação real, portanto, todo cuidado é necessário”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju.

Para melhor orientar os moradores, além dos agentes espalhados pela região, placas de sinalização também serão distribuídas por todo o trajeto para auxiliar na chegada até o ponto de encontro, que estará instalado devidamente a uma distância de um quilômetro do raio de impacto.

Considerando a complexidade do risco, a área de abrangência, os diversos agentes, e o número de pessoas envolvidas, a realização do exercício prático simulado possibilitará verificar a funcionalidade do Plano de Evacuação da Comunidade e, se for o caso, efetuar os ajustes necessários.

Foto Sérgio Silva

AAN