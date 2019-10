Denúncias sobre invasão de terras repercutem e novas informações aparecem

17/10/19 - 06:06:00

Na manhã desta quarta-feira, 16, o vereador Cabo Amintas (PTB) esteve na Rádio Jornal FM, no programa “Impacto”, com Gilmar Carvalho. Entre os temas abordados, as denúncias que o vereador fez na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça, 15, foi o assunto de maior repercussão.

Amintas foi convidado pelo deputado e radialista Gilmar Carvalho (PSC) para discutir mais sobre o esquema da invasão de terras em Nossa Senhora do Socorro, que, pelo que já foi apurado pelo vereador, está sendo organizado por funcionário da prefeitura de Aracaju. Além disso, também falaram sobre a implantação das ciclofaixas e demais atitudes da atual gestão municipal.

As denúncias feitas por Amintas repercutiram na mídia e nas redes sociais. “Depois da repercussão das denúncias passei a receber mais informações sobre o caso e, inclusive, fotos do funcionário abraçado com o prefeito Edvaldo Nogueira e com vereadores em solenindades oficiais. No áudio podemos ouvir, claramente, que quem quiser ir para o Marcos Freire pode ir, que a invasão vai ser ao lado de uma ocupação tranquila e que cada um só precisa pagar R$ 20,00 para o advogado”, relatou Amintas.

O vereador aproveitou a entrevista para informar que fará a denúncia ao Ministério Público e já alertou à Polícia Militar. “O grupo está sinalizando a invasão para esse final de semana, porque segundo orientação do funcionário organizador, ele quer os barracos montados na segunda-feira. Então já levei as informações ao conhecimento da polícia e vou levar ao Ministério Público, temos que impedir essas ações. Tenho certeza que ninguém é contra a pessoa ter uma moradia, mas isso é um esquema criminoso, porque ninguém invade na Treze de Julho, no Jardins ou na Beira Mar que tem casas abandonadas?”, questionou.

Amintas também revelou que o funcionário que está organizando o esquema é conhecido como “Buiú” e está nomeado em Aracaju na Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo.

Outro tema abordado na entrevista foi a reunião do prefeito Edvaldo com a comitiva de moradores da Avenida Nova Saneamento para discutir sobre as ciclofaixas. O vereador esteve presente na avenida e conversou com alguns moradores. “Estive lá, conversei com moradores e fiz a medição do canteiro. Trouxe hoje um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrando como se faz uma ciclofaixa, seria útil para o prefeito, talvez não tenha ninguém para orientá-lo”, supôs o parlamentar.

Por fim, Amintas disse que o prefeito tem a obrigação de ouvir a população para realizar as obras. “Um grupo de moradores informou que eles seriam recebidos pelo prefeito hoje pela manhã. E ele realmente tem obrigação de ouvir os moradores e comerciantes antes de fazer obras e mudanças na cidade. Ele deve buscar informação especializada, assim como eu fiz na segunda-feira, entrevistei o engenheiro, especialista em engenharia de tráfego, Nelson Felipe”, comentou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas