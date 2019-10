DUPLA É PRESA “PASSANDO” NOTAS FALSAS DE R$ 100 EM POVOADO DE LAGARTO

17/10/19 - 05:46:41

Policiais Militares do º Batalhão, após denúncia passadas por militares da cidade de Salgado, informando que duas pessoas, em um cobalt, estariam “passando” no inicio da noite desta quarta-feira (17) ,notas falsas de R$ 100,00 reais, no povoado Colônia 13, no município de Lagarto, conseguiram interceptar veículo Cobalt de cor preta na rodovia SE 270.

Em poder dos dois homens identificados como Ailton Passos Neto, 20 anos e Jorge Luiz de Oliveira Maia, 34 anos, R$ 970 em notas. Aos militares, a dupla confessou que quatro notas de cem reais eram falsas.

Uma vítima compareceu à delegacia e reconheceu os elementos. A dupla fazia pequenas compras e pagava com notas falsas, ficando com o troco, em notas verdadeiras.

Ailton e Jorge Luiz foram encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações e foto do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM

Munir Darrage