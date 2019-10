Estudantes vão representar o IFS no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas

17/10/19 - 06:13:37

Convidados pelo coordenador geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, Hideraldo Buch, os jovens são-cristovenses Nélio Miguel Junior e Lissiane Melo, estudantes do curso de Saneamento Ambiental do IFS (Instituto Federal de Sergipe), irão representar a instituição no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), evento que será realizado entre os dias 21 e 25 de outubro em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O Encob é o maior fórum de integração pelas águas realizado no país e envolve todos os segmentos do Sistema de Recursos Hídricos num mesmo local para discutir e sistematizar ações em prol dos recursos hídricos. Tanto Nélio quanto Lissiane são membros do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Sergipe.

De forma especial, Hideraldo Buch convidou esses dois estudantes sergipanos a participarem, também, do Encontro da Juventude dos Comitês de Bacias, cuja programação é paralela a do Encob. Tal convite se deve a atuação de Nélio Miguel no Conselho Nacional da Juventude, colegiado do qual é membro desde 2017.

Em Foz do Iguaçu, Nélio Miguel e Lissiane Melo terão a oportunidade de trocar experiências acerca de soluções para equacionar os problemas existentes na gestão das bacias hidrográficas do país, de modo a contribuir para o melhor uso dos recursos hídricos.

O Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas é uma instância colegiada instituída em 1999 e composto dos Comitês de Bacias Hidrográficas de todo o país e, atualmente, conta com a participação de mais de 1,5 mil participantes.

Fonte e foto assessoria