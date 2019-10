FECOMÉRCIO E PMA DEFINEM INÍCIO DA OPERAÇÃO DO NATAL ILUMINADO

17/10/19 - 08:41:08

O prefeito Edvaldo Nogueira realizou, na noite desta quarta-feira, 17, reunião entre secretários municipais e diretores da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio) para discutir a organização do Natal Iluminado no Centro de Aracaju. O evento deste ano será ampliado – com decoração das praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos por 38 dias e colocação de 1,5 milhão de pontos de luz.

“Foi uma reunião muito produtiva, com a participação dos secretários envolvidos com o evento e a Fecomércio para dar corpo à parceria que torna realidade mais uma edição do Natal Iluminado. A partir do final de outubro – e durante um mês – se inicia a preparação da área, com reparos nas praças, limpeza, definição do planejamento do trânsito, e a montagem efetiva da decoração. É um trabalho em conjunto muito bem feito que faz do do Natal Iluminado sempre um sucesso”, afirmou o prefeito.

Para o diretor da Fecomércio, Maurício Gonçalves, esta primeira reunião após a celebração do convênio é “muito positiva”. “O prefeito reúne os secretários e estabelece como se dará a operação de montagem e execução do projeto. Isso ajuda muito na interlocução. Esta é uma parceria que dá muito certo porque tem muita conversa, muita transparência e muita verdade. A nossa expectativa é enorme, o Natal Iluminado será maior e temos certeza de que dará tudo certo”, disse. Além dele, também participou da reunião Alex Garcez, da diretoria da Federação.

A edição deste ano do Natal Iluminado foi anunciada na última segunda-feira, 14, pelo prefeito e pelo presidente da Fecomércio-SE, Laércio Oliveira. Com o evento, que acontece pelo terceiro ano seguido, Aracaju volta a se tornar um pólo turístico no período natalino. O acendimento das luzes no Centro de Aracaju ocorrerá entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Este ano, a decoração natalina iluminará o Centro da capital durante 38 dias.

O projeto 2019 inclui a Casa do Papai Noel, um túnel iluminado, interligando as duas praças, um presépio em tamanho real, e um carrossel. O Natal Iluminado conta ainda com apresentações culturais, sempre aos fins de tarde, garantindo a movimentação do centro comercial.

Pelo convênio, a Prefeitura ficará responsável por toda a infraestrutura necessária à relação do Natal Iluminado, como segurança, limpeza pública, além da liberação do espaço. À Fecomércio fica a incumbência de decorar a área com todos os elementos expostos no projeto aprovado. Assim como em 2018, a empresa Lumi Brasil será responsável pela execução.

Participaram da reunião desta quarta-feira os secretários Luiz Roberto Dantas, Luís Fernando Almeida, Alan Lemos, Nildomar Freire, Sérgio Ferrari e Renato Telles.

Foto Ana Licia Menezes