Feirinha da Gambiarra realiza primeira edição voltada ao público infantil

17/10/19 - 07:02:54

Evento acontece no próximo sábado (19), na área externa do Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

A tradicional feirinha que desde 2012 movimenta a economia criativa sergipana, preparou, em parceria com o Shopping Jardins, uma versão exclusiva para a criançada se divertir com toda a família e comemorar este mês especial. A Feirinha da Gambiarra Kids acontecerá no próximo sábado (19), das 16h às 21h, no Estacionamento C (em frente aos restaurantes Austrália e Senzai) do centro de compras localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE). A entrada será gratuita.

O evento brindará o público com muita música, teatro, brinquedos, oficinas, barraquinhas com produtos infantis entre lacinhos, vestuário infantil, acessórios, comidinhas e muita energia positiva. Três superatrações artísticas prometem alegrar crianças, jovens e adultos: ‘Quilombo Ubuntu’, ‘Cantaruquê’ e ‘Coracy & Paulinho Araújo’.

A diversão será iniciada às 16 horas, com oficinas e brincadeiras para a garotada. Às 17h15, o grupo ‘Quilombo Ubuntu’ apresentará o espetáculo ‘Ananse, uma lenda africana’. Unindo teatro, contação de histórias, música e mitologia africana, a trupe aproxima a plateia dessa cultura que tanto contribui para formação do povo brasileiro. Além do conto da Ananse, serão narradas quatro outras histórias: ‘O Céu e a Terra’, ‘A Menina que vendia Azeite de Dendê’ e ‘A lenda do Tambor Africano’ e ‘Mahura’. As encenações serão intercaladas por músicas autorais e obras do cancioneiro africano cantadas em Yorubá.

A partir das 18h10, a trupe ‘Cantaruquê’ brindará toda a família com músicas autorais e sucessos infantis, permeados por contações de histórias e interações com o público. Zelda, Sanoca, Neném, Gigante e o mascote Crocodílio prometem encantar crianças e adultos com um espetáculo lúdico, repleto de boa música, doçura e bom humor.

Já às 19h40, a dupla formada pela contadora de histórias Coracy Schueler e o músico Paulinho Araújo acolherá o público com cantorias e contos. Em suas apresentações, ‘Coracy & Paulinho Araújo’ buscam estimular e preservar a cultura dos contos e cantos populares.

Reúna a família e boa diversão!

Feirinha da Gambiarra Kids

O quê? O evento que desde 2012 movimenta a economia criativa em Sergipe ganha a sua primeira edição voltada ao público infantil e proporciona lazer e entretenimento para toda a família. Atrações artísticas, oficinas, brincadeiras, barraquinhas com produtos artesanais e comidinhas integram a programação.

Quando? Sábado, 19 de outubro, das 16h às 21h.

Onde? Estacionamento C (em frente ao Austrália e Senzai) do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação artística:

16h – Oficinas e brincadeiras

17h15 – ‘Quilombo Ubuntu’ apresenta ‘Ananse, uma lenda africana’

18h10 – Cantaruquê

19h40 – Coracy & Paulinho Araújo

Em anexo, seguem imagens das atrações Quilombo Ubuntu, Cantaruquê e Coracy & Paulinho Araújo.

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardins