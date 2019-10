Felizola: Valadares é o culpado pela crise por “inchar a máquina” enquanto governador

17/10/19 - 16:19:27

O secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola, fez duras críticas ao ex-senador e ex-governador Antonio Carlos Valadares, responsabilizando-o pelo inchaço da máquina administrativa e pelo “trem da alegria” feito por ele enquanto governador, quando teria feito centenas de nomeações sem concurso público.

Durante a entrevista que concedeu na manhã desta quinta-feira (17) ao radialista Narcizo Machado, no jornal da Fan, Felizola disse que “foram alguns vagões cheios de gente”, ironizou o secretário, afirmando que “não estamos reclamando, apenas fazendo uma constatação de um fato histórico”.

Pra Felizola, o então governador Valadares teria inchado a máquina administrativa, já que à época era possível nomear um servidor sem concurso público e que ao final, esse acabava se efetivando, isso antes da Constituição de 1.988. “Em 1988 e 1989, o estado quadruplicou o número de funcionários. O estado não culpa os servidores, mas sim o Governo de Valadares, que inchou a folha de pagamento. Ele foi o grande responsável pela forma como aumentou o valor da folha de pagamento”, disse o Felizola.

Ao comentar se pretendia disputar algum cargo eletivo em Simão Dias, Felizola afirmou que não, mas não perdeu a oportunidade para ironizar. “Não posso, não quero e não serei candidato a prefeito de Simão Dias. Mas seria bom que Valadares fosse candidato em sua terra. A julgar pelo resultado de seu filho na eleição de 2018, seria uma briga boa”, alfinetou o secretário e aproveitou para lembrar a derrota de Valadares Filho. “Em 2018, o governador Belivaldo Chagas venceu Valadares Filho no primeiro e no segundo turno. No primeiro com 57,11% dos votos. No segundo turno a vantagem foi ampliada, Belivaldo obteve 73,83% e Valadares 26,17%”, concluiu o secretário.