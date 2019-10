FINAL DA LIBERTADORES DO ANO QUE VEM SERÁ NO MARACANÃ

O governador Wilson Witzel destacou, em uma apresentação prévia, os eventos esportivos recentes que ocorreram na cidade e a grande capacidade do estado em receber turistas. Além do Maracanã, estavam na disputa cinco estádios brasileiros (Arena Corinthians e Morumbi, em São Paulo; Mineirão, em Belo Horizonte; Arena do Grêmio e Beira-Rio, em Porto Alegre); um na Argentina (Mario Kempes, em Córdoba); e um no Peru (Estádio Nacional de Lima).

“O Rio já foi sede de eventos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Copa América. A cidade está pronta para receber os torcedores para a Libertadores, com infraestrutura hoteleira completa, com 40 mil vagas. Temos uma equipe especial para atender todas as demandas de segurança, com sistema de câmeras de reconhecimento facial ligado ao banco de dados da Polícia Civil, além de infraestrutura completa de mobilidade”, disse Witzel, que estava acompanhado do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.

O Maracanã já foi sede da final da Copa Libertadores da América nos jogos entre Flamengo e Cobreloa, do Chile, em 1981, e Fluminense e LDU, do Equador, em 2008, foram disputados no estádio. Flamengo sagrou-se campeão no Maracanã.

As informações foram divulgadas pelo governo do estado do Rio.