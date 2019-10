Fórum sobre Políticas Públicas do Idoso acontecerá nesta quarta-feira em Aracaju

17/10/19 - 13:51:33

‘Políticas Públicas: Atualidades e Perspectivas’ este é o tema do I Fórum da Pessoa Idosa que acontece na quarta-feira (23), na sede da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), em Aracaju, com o objetivo de discutir a atenção integrada à saúde e bem estar do idoso, focado na legislação das esferas Federal, Estadual e Municipal.

“Queremos nessa discussão os representantes de associações, instituições, acadêmicos e toda a comunidade interessada no assunto. O envelhecimento é um processo natural de todo ser humano e, por isso mesmo, precisamos garantir a assistência legal. Se hoje é alguém próximo que atingiu esta etapa, mais cedo ou mais tarde seremos nós”, observa a presidente da CAASE, Hermosa França.

A presidente da Comissão Sênior, Lenieverson Santana Menezes, lembra que o assunto deve ser uma preocupação de todos. “Isso possibilita a efetivação das políticas públicas e o cumprimento do Estatuto da Pessoa idosa. É uma oportunidade de ampliarmos a discussão e fazer a cobrança para que os direitos do idoso sejam respeitados”, pontua.

O Fórum inicia a partir das 14 horas com a palestra “Glaucoma na Terceira Idade: Prevenção e Tratamento” do médico oftalmologista Diego Torres, especialista em Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e Associação Médica Brasileira (AMB). A segunda palestra é com a médica Juliana Silva Santana Pereira, geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), que abordará o tema “Cuidados com o idoso restrito ao leito”.

A tarde continua com a mesa redonda “A Política da Pessoa Idosa no Estado de Sergipe” com a participação de Durval Andrade, presidente do Conselho da Pessoa Idosa no Estado de Sergipe, e de Maria José Silva Matos, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

Local

O evento, realizado pela da Comissão Sênior da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Sergipe (OAB/SE), acontecerá no auditório da CAASE, localizado na Travessa Martinho Garcez n° 71, Centro de Aracaju.

Inscrição Solidária

Para participar é necessário fazer a inscrição solidária através do site da Escola Superior de Advocacia (ESA). A organização pede que os participantes tragam um pacote de fraldas geriátricas para se somar a campanha em prol da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) de Aracaju. Mais informações pelo número (79)3211-8718.

Link da inscrição:

PROGRAMAÇÃO

13h30/14h – Credenciamento

14h/14h15 – Abertura (Presidente da OAB e CAASE)

14h15/14h45 – Glaucoma na Terceira Idade: Prevenção e Tratamento

Palestrante: Diego Torres, oftalmologista [Especialista em Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e Associação Médica Brasileira (AMB). Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Realizou residência no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo – IAMSPE e fellow especializando-se em Glaucoma pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM). Doutorando em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM). Membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG)].

15h20/15h45- Cuidados com o idoso restrito ao leito

Palestrante: Juliana Silva Santana Pereira, geriatra [Titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe(UFS). Pós-Graduanda em Transtornos Neurocognitivos e Demências pela Unyleya Supervisora da Residência Médica de Clínica Médica do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE)].

15h45/16h45- Mesa Redonda – A Política da Pessoa Idosa no Estado de Sergipe

Palestrantes: Durval Andrade, presidente do Conselho da Pessoa Idosa no Estado de Sergipe; Maria José Silva Matos, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

