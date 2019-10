Gilmar Carvalho defende 30 dias de recesso para Alese, MP e TJ

O deputado estadual Gilmar Carvalho usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe nesta quinta, 17, para criticar a nota oficial do governo sobre o Projeto de Lei que visa a reestruturação de carreiras de servidores públicos estaduais. Na nota o governo diz que “neste momento, por conta da crise financeira que afeta o Estado, não irá enviar para a Assembleia Legislativa, nenhum Projeto de Lei que aumente despesas, ou reestruture carreira, ainda que com impacto futuro”.

O parlamentar disse que a nota emitida pelo governo é um atestado de óbito para a administração pública e se mostrou preocupado com a situação em que os servidores estão sendo impostos. “A negociação estava ocorrendo entre governo e os policiais civis, que de tanto esperarem começaram a cobrar de forma correta o projeto para esta casa. O governo ontem, 16, emitiu um nota oficial que é o atestado de óbito da administração estadual. Espero que não seja um atestado de óbito para a esperança legítima dos servidores”, disse Gilmar.

O deputado falou ainda sobre a proposta de redução do recesso parlamentar. Segundo Gilmar, seria um projeto que visa igualar o recesso às férias do trabalhador celetista.

“Há um movimento aqui em Aracaju propondo a redução do recesso parlamentar, ou seja, dos deputados estaduais, para sessenta dias. Esse pessoal chega com mito atraso e de forma errada. Há alguns anos, eu propus duas vezes, oficialmente, protocolei projeto de iniciativa popular, cada um com mais de mil assinaturas propondo a redução do recesso parlamentar para 30 dias”, disse. E completou refazendo mais uma proposta. “Eu quero fazer outra proposta. Por que sessenta dias? O trabalhador nas ruas não tem sessenta dias de férias. Mandem para esta Casa proposta de recesso de 30 dias anuais para a Alese, MP e TJ, e terão meu apoio”, informou.

