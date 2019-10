GOVERNO INSTALA BARREIRAS DE CONTENÇÃO NA PRAIA DA COROA DO MEIO

Barreiras instaladas hoje visam conter novas manchas de óleo que apareceram nas praias da capital

Nesta quarta-feira (16), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), e a Adminsitração Estadual do Meio Ambiente (Adema), instalou 75 metros de barreiras de proteção no Rio Sergipe, no bairro da Coroa do Meio, Zona Sul da capital, para realizar a contenção das manchas de óleo que estão chegando ao local.

As barreiras são alugadas e a diária de cada metro custa uma média de R$ 90,00 aos cofres públicos, perfazendo um total mais de mais de R$ 6.700 para o Governo do Estado. “As barreiras implantadas hoje servem para fazer o trabalho de deflexão da mancha no sentido do óleo o que unifica melhor o recolhimento dessa mancha oleosa, como foi feita anteriormente com o apoio da Deso”, explicou o diretor técnico da Adema, Romeu Boto.

No último dia 12, O Governo do Estado, por meio do Gabinete de Crise, instalou, também mais de 75 metros de barreira de contenção no afluente do rio Vaza Barris, trabalho realizado sob a supervisão da Adema.

Balneabilidade

A análise da água, feita periodicamente pela Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema), atesta para balneabilidade, no entanto o Governo de Sergipe recomenda aos banhistas que evitem o contato com as manchas de óleo e façam a opção pelas praias que já estão limpas.