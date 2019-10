LUCIANO BISPO E GORETTI REIS DESTACAM A IMPORTÂNCIA DO BANCO DE LEITE

17/10/19 - 13:38:56

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) e a deputada Goretti Reis (PSD) participaram na manhã desta quinta-feira, 17, da inauguração da nova sede do Banco de Leite Humano Marly Sarney, localizado na Maternidade Hildete Falcão Batista.

“Eu quero mais uma vez parabenizar o governador Belivaldo Chagas, pois aqui está acontecendo um ato valoroso e glorioso porque o leite materno traz melhores condições de vida para as crianças carentes e isso é cuidar do povo”, entende o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo.

Luciano Bispo lembrou que a parte estrutural é importante, mas a questão social deve ser levada em conta. “A parte física ficou muito bonita e muito bem feita, mas o importante também é a questão do amadurecimento, crescimento e aproveitamento do leite materno para as crianças de Sergipe”, acredita.

A deputada Goretti Reis, também participou do ato na Maternidade Hildete Falcão e falou sobre a importância do banco de leite. “Quero parabenizar a todos que fazem a Secretaria de Estado da Saúde e a todos que fazem o programa de aleitamento materno, fortalecendo as mães que não podem amamentar. Esse suporte é importante para as crianças prematuras, pois a gente sabe o potencial do leite materno, para evitar a desnutrição e a mortalidade infantil”, destaca.

Espaço ampliado

O governador Belivaldo Chagas (PSD), destacou a ampliação do espaço visando a garantia de melhores serviços à população que busca o atendimento no Banco de Leite Marly Sarney.

“Estava tudo muito acanhado e muito difícil para as mães que buscam os serviços no banco de leite materno e entendemos que poderíamos aproveitar esse espaço que já estava pronto na Maternidade Hildete Falcão, fizemos as devidas adaptações, enquanto a maternidade não venha a funcionar e estamos dando mais condições às mães que necessitam de orientações quanto à amamentação e às mães que não têm a quantidade de leite suficiente para seus filhos”, enfatiza.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Valberto de Oliveira, a nova unidade tem como missão fundamental, dar apoio e orientação ás mães em aleitamento materno, além da captação de leite humano para suprir as necessidades dos bebês que estão na UTI da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. “Naquela unidade de saúde nascem vivas cerca de 450 crianças por mês, sendo 40% delas prematuras e a inauguração do banco de leite será de fundamental importância”, acredita.

Para a coordenadora do Banco de Leite Humano Marly Sarney, Magda Dória, o momento é histórico. “Estamos entre os maiores e melhores bancos de leite do Nordeste, construído e equipado dentro dos padrões definidos pelo Ministério da Saúde, visando acolher às mães que têm dificuldades de amamentar”, comemora.

O novo banco é composto de recepção; sala de triagem (acolhimento) com serviço de estabilização; brinquedoteca; salas de ordenha, de paramentação, de processamento, de distribuição de leite e pasteurização, multidisciplinar e de treinamento; centro de esterilização, laboratório, trocador, star de funcionários, depósito, rouparia e copa, além de salas de diretoria e assessoria técnica.

O Banco de Leite Humano Marly Sarney está localizado à rua Mato Grosso, nº 1401, bairro São Conrado de Araújo.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Júnior Ventura

Com informações da SES