Ministério e Fundação Nacional de Artes lançam programas Município + Cidadão e Funarte Cidadã

17/10/19 - 06:42:24

Direcionado a cidades até 50 mil habitantes, Prêmio Funarte Descentrarte está com inscrições abertas até dia 21

Com lançamento em Maceió e Aracaju dia 17/10, quinta, Funarte começa a percorrer o Brasil com o Ministério da Cidadania, para estimular as economias locais e movimentar o cenário artístico de todo o Brasil, em diálogo direto com os municípios

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, lança nesta quinta-feira (17), em Maceió (AL), às 9h30, e em Aracaju (SE), às 15h, o Programa Município + Cidadão – cujo objetivo é transformar a situação de vulnerabilidade social da população mais pobre, por meio da integração de políticas de cultura, desenvolvimento social e esporte. A Fundação Nacional de Artes – Funarte participa da iniciativa e lançará, no evento de Maceió, o Programa Funarte Cidadã – cujo alvo principal é estimular as economias locais e a inclusão social; e prestar serviço ao cidadão, por meio de linguagens artísticas como circo, música, dança, artes visuais, e teatro.

O diretor Executivo da Funarte, Leônidas de Oliveira, representará a entidade no lançamento, em que a Fundação começa a percorrer o Brasil juntamente com o Ministério da Cidadania, para apresentar seus projetos, desenvolvendo relacionamento direto com as cidades.

Técnicos da Funarte e de secretarias do Ministério prestarão atendimento presencial aos cidadãos, esclarecendo as diversas ações – inclusive o Prêmio Funarte Descentrarte, direcionado a cidades até 50 mil habitantes, com inscrições abertas, com inscrições abertas até dia 21 de outubro. O atendimento em Aracaju começa às 9h30 e em Maceió, às 14h.

Serviço

Lançamento dos Programas

Município + Cidadão e

Funarte Cidadã

Ministério da Cidadania

17/10/2019, quinta-feira

Maceió (AL)

Horários

Lançamento: 9h30

Atendimento presencial: das 14h às 18h

Local: Auditório do Térreo da Federação da Indústria do Estado de Alagoas (FIEA) – Casa da Indústria Napoleão Barbosa – Avenida Fernandes Lima, 385, Farol.

Aracaju (SE)

Horários

Atendimento presencial: das 9h30 às 12h

Lançamento: 15h

Local: Centro Administrativo Prefeito Aluísio Campos

Rua Frei Luiz Canôlo de Noronha, 42, Ponto Novo

Foto: Leo Zulluh

Assessoria de Imprensa da Funarte