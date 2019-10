MINISTRO DO MEIO AMBIENTE FAZ VISITA RÁPIDA A SERGIPE, BAHIA E ALAGOAS

17/10/19 - 05:15:44

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou no final da tarde desta quarta-feira (17) o litoral dos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe, para observar a situação nas manchas de óleo que atingiram praias do Nordeste.

Em Sergipe, o ministro esteve na Universidade Federal da Sergipe (UFS) e conversou com a equipe do Laboratório de Petróleo e Energia da Biomassa (PEB), que está analisando as manchas de óleo encontradas em Sergipe. “A opinião do que nós vimos aqui é a hipótese de que esse óleo dos barris tenha relação com o óleo encontrado nas diversas manchas encontradas no litoral. E que, portanto, dão mais um elemento para a investigação que está sendo muito bem feita pela Marinha do Brasil, sobre a origem desse fato que é o derramamento de óleo no litoral”, disse o ministro.

Foto reprodução TV Sergipe