Presidente da ACESE apresenta projeto de interiorização à diretoria nacional do Sebrae

17/10/19 - 06:24:06

O presidente da ACESE, Marco Pinheiro, acompanhado do vice-presidente, Bráulio Felizola, debateu o assunto com o diretor-presidente do Sebrae na última terça-feira

Um projeto apresentado pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Pinheiro, ao diretor-presidente nacional do Sebrae, Carlos Melles, pode fortalecer entidades comerciais em todo o país, a começar por Sergipe.

Através da proposta, ações do Sebrae passarão a ser integradas com entidades comerciais, a começar pela ACESE, visando o fortalecimento do Micro e Pequeno Empreendedor. Pinheiro, que ocupa também a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae em Sergipe, explica que, com a ação, será possível interiorizar o debate e estimular o cooperativismo entre empresários, estimulando ações que promovem o empreendedorismo.

“Mais de 80% dos empresários estão na condição de Micro e Pequeno Empresário. Com o projeto, conseguiremos desenvolver o empreendedorismo no interior por meio de regionais de associações comerciais em parceria com o Sebrae, para colaborar com o crescimento da economia e estimular a geração de emprego”, explicou.

O debate foi extremamente produtivo, na visão de Pinheiro. “A proposta foi vista pelo Sebrae com entusiasmo, e Sergipe será o modelo de aplicação da proposta. Em Minas Gerais, há um projeto semelhante, que irei conhecer um evento conjunto entre as entidades comerciais e o Sebrae, buscando analisar cenários e suas aplicações em Sergipe”, complementou.

Ampliação

Atualmente, a ACESE está presente em Aracaju e outros três municípios: Itabaiana, Estância e Nossa Senhora do Socorro. Com a proposta, núcleos como estes passarão a realizar ações integradas em apoio às atividades do Sebrae, com foco no fomento do empreendedorismo no Estado.

Segundo o consultor técnico do Sebrae, Ewerton Valadares, responsável pela construção do projeto, serão esquematizados oito pólos regionais. “É preciso compreender que o fortalecimento do comércio gera emprego e renda e a Associação Comercial terá o apoio do Sebrae para fomentar a economia local, mostrando que o pequeno e médio empresário e o microempreendedor individual trará geração de emprego e renda, criando Associações Regionais nos próximos doze meses”, explicou. “O projeto fortalece o comércio regional em diversos aspectos, é fundamental para todo o Estado”, concluiu.

Além do presidente da ACESE, Marco Pinheiro, participou também da reunião o vice-presidente da entidade, Bráulio Felizola.

Fonte e foto assessoria