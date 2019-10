PRESO TERCEIRO ENVOLVIDO NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

17/10/19 - 14:11:47

O caso ocorreu no dia 31 de julho deste ano no povoado Pantanal

Equipe da Polícia Civil do município de Propriá prendeu nesta quarta-feira (16) o terceiro envolvido na tentativa de homicídio ocorrido no dia 31 de julho deste ano, no povoado Pantanal, no município de Propriá. Os policiais civis prenderam uma mulher identificada como Alexsandra dos Santos.

Segundo o delegado Antônio Wellington, da Delegacia Regional de Propriá, no dia 31 de julho deste ano, um homem conhecido por Victor Eduardo Teófilo dos Santos, o Chuck, disparou contra a vítima, identificada como Jorge Barros. “Os disparos atingiram o pescoço da vítima, que foi encaminhada ao hospital, passou por alguns procedimentos e resistiu aos ferimentos”, explicou.

O investigado Chuck teve sua prisão decretada no dia 27 de agosto de 2019. Ele já havia respondido pelo crime de estupro e estava praticando diversos assaltos na região.

Com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) as equipes chegaram ao responsável que mandou disparar contra a vítima. De acordo com o delegado, a polícia conseguiu identificar que a ordem para cometer o homicídio foi dada por Ginaldo Santos de Jesus (Nado), que já está preso pela prática de vários crimes, como tráfico de entorpecentes, roubos, homicídio e comercialização de arma de fogo.

A suspeita identificada com a atual esposa do Naldo, Alexsandra dos Santos, recebia as ordens do seu marido todas as vezes que realizava a visita ao presídio e assim ela seguia passando as informações para os demais para realizar aquilo que o Nado determinava. Alexandra foi presa na manhã de hoje e irá responder pelo crime de homicídio tentado.

Todos estão presos e foram encaminhados à justiça para adoção das medidas cabíveis. A polícia ressalta a importância do Disque-Denúncia 181, o sigilo é totalmente garantido.

Informações e foto SSP