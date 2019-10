Secretaria de Estado da Saúde realiza Seminário sobre Sífilis nesta sexta- feira

Em alusão ao Dia Nacional da Sífilis, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, realizará na próxima sexta-feira, 18, das 8h30 às 12h30, no auditório do Centro Administrativo da Saúde (CAS), o seminário “Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica no Controle da Sífilis”, destinado aos coordenadores de Vigilância Epidemiológica dos 75 municípios sergipanos. O evento tem como objetivo apresentar o cenário epidemiológico para a sífilis no estado e atualizar as informações acerca do Programa de Controle das Doenças Transmissíveis (PCDT).

Desde março de 2017, a Lei nº 13.430 estabeleceu que o terceiro sábado do mês de outubro seja dedicado à conscientização da população para os riscos da infecção, a fim de alertar sobre a importância do diagnóstico e do tratamento da doença que é transmitida através de relações sexuais desprotegidas e, para o bebê, no momento do parto, quando a gestante não recebeu o tratamento adequado durante o pré-natal, a chamada sífilis congênita.

Segundo a responsável técnica estadual para a sífilis, Fernanda da Silva Costa, será um momento importante para chamar a atenção de que a sífilis é um problema de saúde pública. “A sífilis é uma doença que pode ser evitada, porque existe tratamento e é eficaz. A gestante, por exemplo, desde que seja tratada, não transmite para o seu bebê. Então é preciso trabalhar a assistência ao pré-natal de forma adequada, um pré-natal de qualidade para que as crianças não venham a nascer com sífilis congênita”, disse.

Programação

1 – Atualização do protocolo de sífilis – Dr. Marco Aurélio

2 – Análise crítica sobre as notificações de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita – Dr. Marco Aurélio

3 – Qualificação da ficha de investigação dos casos de sífilis em gestantes e congênita –enfermeira Fernanda Costa

4 – Protocolo de investigação dos casos de sífilis congênita – enfermeira Fernanda Costa

5 – Abordagem da prevenção combinada no âmbito da sífilis – Teste-rápido – Dr. Almir Santana.

Fonte e foto SES