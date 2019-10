TENTATIVA DE ASSALTO A ÔNIBUS TERMINA COM UM PASSAGEIRO FERIDO

17/10/19 - 07:20:55

Uma tentativa de assalto ocorrido nesta quarta-feira (17) a um ônibus coletivo nas proximidades do colégio Santos Dumont, no bairro Aeroporto, em Aracaju, terminou com um passageiro ferido.

As informações são de que três homens armados entraram no coletivo e anunciaram o assalto. Neste momento um passageiro reagiu e acabou sendo alvejado por um tiro no braço.

Por conta da ocorrência, o motorista do ônibus conduziu o passageiro até um hospital no conjunto Augusto Franco onde recebeu os primeiros socorros.

A polícia foi acionada e viaturas da força tática e do Batalhão de Policia de Turismo (BPTUR) realizaram rondas na região para tentar prender os três assaltantes, mas eles não foram localizados.

As informações e todo são do radialista Sandoval Notícias