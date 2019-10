Almoço Somese destacou sobre a Trajetória da Música Prá Pular Brasileira

Nesta quinta-feira, 17, o Almoço Somese recebeu como convidado o historiador, Claudefranklin Monteiro Santos, que abordou o tema: “Bahia e Sergipe na Trajetória da Música Prá Pular Brasileira”.

O palestrante é licenciado em História e mestre em Educação pela UFS, doutor em História pela UFPE, Pós-doutor em Cultura e Sociedade pela UFBA, professor do Departamento de História da UFS, integrante da Academia Sergipana de Letras, da Academia Lagartense de Letras e da Academia de Letras Brasil-Suíça, sócio efetivo do IHGSE, sócio correspondente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a palestra com o historiador foi muito interessante sobre a origem do trio elétrico na Bahia e suas raízes. “Parabenizo Claudefranklin pela forma leve como nos apresentou os dados de sua pesquisa sobre e como foi aprofundada e bem apresentada, deixando nosso almoço descontraído e alegre”, destacou Dr. Aderval.

Para o palestrante, partilhar os resultados da sua pesquisa do pós-doutorado com os convidados do Almoço Somese foi gratificante. “A minha pretensão era produzir um artigo científico e elaborar um relatório porque eram as exigências da instituição, mas durante as entrevistas com os filhos de Osmar Macedo (um dos fundadores do trio elétrico), me sugeriram contar a história da família dele. Além de estudioso sobre o trio elétrico, nunca imaginei me tornar biógrafo da banda”, enfatizou Claudefranklin.

De acordo com a consultora educacional e secretária de Educação do Estado da Bahia, Anaci Paim, o tema da pesquisa desenvolvida pelo professor é de relevância cultural e também científica. “Parabenizo o palestrante por buscar informações tão importantes para formar um conhecimento mais adequado sobre a origem do trio elétrico na Bahia e quanto isso tem de contribuição para a história cultural vinculada ao carnaval e a cultura do baiano de um modo geral”, pontuou Anaci.

Segundo o presidente da Sociedade dos Médicos Escritores da Bahia, Dr. Ildo Simões Ramos, a palestra foi interessante porque mostrou uma pesquisa profunda sobre um tema aparentemente popular, mas de muito significado da cultura do carnaval da Bahia. “As pessoas têm o costume de esquecer quem criou determinadas coisas e se não fosse esse resgate de memória sobre o trio elétrico, estaria perdido no tempo”, concluiu Dr.Ildo.

