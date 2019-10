APCEF de Sergipe será o novo polo da Academia da Cidade

18/10/19 - 15:42:37

A Associação do Pessoal da Caixa (APCEF/SE) acaba de fechar um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e será um novo Polo da Academia da Cidade.

A aula inaugural está prevista para o dia 5 de novembro, quando terão início as atividades físicas e esportivas no Clube do Pessoal da Caixa nos turnos da manhã, de 6h às 8h, e tarde, de 15h às 18h. Para firmar a parceria, o Termo de Cooperação já foi publicado no Diário Oficial.

Patrícia Ribeiro Rocha, Coordenadora da Área de Promoção à Saúde de Ações Inter-setoriais, aposta que o espaço do Clube vai incentivar mais adeptos da prática esportiva. “A gestão entende que a prática da atividade física regular promove saúde e reduz os agravos da saúde. Então a gente pretende disseminar para o município de Aracaju a prática esportiva, que é tão importante. O Clube da Caixa, por ter este espaço maravilhoso, vai atrair muitos usuários para esta prática regularmente”.

A partir de janeiro de 2020, a parceria ganha nova dimensão, pois em todas as quartas-feiras haverá o Dia de Lazer da Academia da Cidade, disponibilizado para todos os polos de Aracaju.

Por Iracema Corso

Foto assessoria