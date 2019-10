Centro de Educação Profissional Professora Neuzice Barreto abre vagas de cursos

Os cursos são uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho

A Secretaria de Estado da Educação do Esporte e da Cultura (Seduc) abre vagas de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Neuzice Barreto, localizado em Nossa Senhora do Socorro. Os cursos ofertados são: Operador de Computador, Programador de Sistemas, Manutenção e Suporte em Informática e Agente de Observação de Segurança.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 29 de outubro e irão até o dia 01 de novembro de 2019. Para se inscrever, são necessárias 02 fotos 3×4, 01 cópia de RG, CPF, comprovante de residência (Energisa) e comprovante de escolaridade (declaração ou certificado de conclusão do ensino fundamental).

A diretora da instituição, Cláudia Valéria Santos Rodrigues, explicou que os cursos são de extrema importância para quem já concluiu ou está cursando o ensino básico. “Os cursos FICs complementam a formação acadêmica profissional de quem está cursando o ensino básico ou para quem já concluiu. Expandindo novas possibilidades em diversos eixos, entre eles o tecnológico. São cursos de curta duração, que proporcionam a capacitação para o mercado de trabalho”, afirmou.

O curso de Operador de Computador será no período da tarde e noite e não apresenta nenhum pré-requisito. Já os cursos de Programador de Sistemas e Agente de Observação de Segurança será também no período tarde e noite e tem como pré-requisito o Ensino Fundamental (6º ao 9º) ou Ensino Médio completo, com idade mínima de 16 anos. O curso de Manutenção e Suporte em Informática será no período da tarde, e é necessário, ter cursado Informática Básica e Avançada.

A documentação para a efetivação da inscrição do participante deve ser entregue na secretaria do CEEP Professora Neuzice Barreto, localizado na Avenida Berimentral B, S/N – Nossa Senhora do Socorro. As aulas terão início no dia 04 de novembro de 2019.

Cursos FIC

O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) tem a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar o estudante que deseja entrar ou retornar ao mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente.

Essa modalidade de ensino tem como característica a constante modernização das programações e grades curriculares. Com isso, os alunos aprendem novas competências e atualizam saberes com foco no desempenho de uma função/atividade específica.

