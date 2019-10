Coronel Rocha visita vereador e informam posição política em São Cristóvão

18/10/19 - 05:48:22

O presidente do Cidadania23 em São Cristóvão, Coronel Rocha, pré-candidato a prefeito no município, acompanhado de Wendell Santos (BU barbeiro) integrante do diretório municipal, visitaram o vereador Morgan Prado, eleito pelo PPS (atual Cidadania) a fim de informar a posição do partido frente à política municipal.

O Cidadania23 em São Cristóvão decidiu em seu último congresso que o partido é oposição a atual gestão do prefeito Marcos Santana.

De forma republicana o cidadania aguarda a manifestação do vereador.